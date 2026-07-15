En Argentina, varias provincias anunciaron la implementación de operativos especiales de seguridad en torno al partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, con el fin de evitar incidentes en los principales puntos urbanos antes, durante y después del encuentro.

Tras la celebración por la victoria ante Suiza, las autoridades provinciales confirmaron que se duplicará la presencia policial y se instalarán vallados en zonas estratégicas para controlar el flujo de personas y garantizar el orden público.

Siete provincias toman medidas antes del partido entre Argentina e Inglaterra

En Córdoba, el Ministerio de Seguridad recomendó a la Cámara de Comercio que los comercios céntricos cierren dos horas antes del inicio del partido. Además, se confirmó que 400 efectivos serán destinados a tareas de prevención durante el evento.

En Mendoza, se organizará un operativo integral que contará con más de 500 efectivos en Gran Mendoza, junto al personal habitual y unidades especiales listas para reforzar la vigilancia. El despliegue comenzará al mediodía y se mantendrá hasta la desconcentración de los simpatizantes. Se colocarán vallados y se realizarán requisas en los accesos para impedir el ingreso de armas u objetos peligrosos.

En Santa Fe, el Monumento Nacional a la Bandera permanecerá vallado y se reforzará la presencia policial en esa y otras áreas de la provincia para controlar la situación.

En Misiones, se identificaron alrededor de 19 puntos estratégicos para el ingreso y egreso hacia la Costanera, donde se establecerán controles de tránsito, vías de evacuación y desvíos para evitar congestionamientos vehiculares.

Salta desplegará un dispositivo de seguridad focalizado en el centro, macrocentro y principales puntos de concentración de la provincia, mientras que en Corrientes, la policía informó que más de 129 efectivos, junto a 10 móviles, 11 motos, drones y unidades de emergencia, estarán presentes en zonas clave como la Costanera Sur, Costanera General San Martín, Parque Mitre y la Rotonda Poncho Verde, sede del Fan Fest.

Provincias argentinas activan operativos especiales para semifinal Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026

En San Juan, el operativo contará con casi 200 efectivos policiales y se aplicará una política de tolerancia cero para el consumo de alcohol durante el evento.

Por último, en Chubut se desplegarán aproximadamente 200 efectivos en cada Unidad Regional de la provincia para mantener el orden y la seguridad.

Estas medidas reflejan el compromiso de las autoridades provinciales por garantizar un ambiente seguro para los hinchas y la comunidad durante uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.