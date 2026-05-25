El costo del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró aumentos de hasta 17 veces desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según un informe privado difundido este viernes. El relevamiento indicó que las tarifas de colectivos y trenes crecieron por encima de la inflación acumulada durante el mismo período.

De acuerdo al estudio, el boleto mínimo de colectivo pasó de 52,96 pesos en diciembre de 2023 a 900 pesos en mayo de 2026, lo que representa una suba cercana al 1.600%. En el caso de los trenes, el incremento también fue significativo. El boleto mínimo pasó de 25,72 pesos a 430 pesos, con aumentos superiores al 1.500%.

El trabajo sostuvo que la política de reducción de subsidios aplicada por el Gobierno nacional impactó directamente sobre el costo que pagan diariamente millones de usuarios del AMBA. Los aumentos comenzaron a aplicarse a partir de los primeros meses de 2024 y continuaron de manera escalonada durante 2025 y lo que va de 2026.

En paralelo, el informe señaló que el peso del transporte dentro de los gastos mensuales de los hogares aumentó de forma sostenida.

La actualización de tarifas estuvo acompañada por modificaciones en el esquema de subsidios y segmentación aplicada al sistema de transporte público. Actualmente, el boleto de colectivo en el AMBA varía según la distancia recorrida y la condición del usuario dentro del sistema SUBE.

En los últimos meses, además, Nación transfirió parte de la responsabilidad tarifaria a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para líneas de jurisdicción local. El informe también advirtió que el impacto de los incrementos se siente con mayor intensidad en trabajadores y usuarios que utilizan más de un medio de transporte por día.