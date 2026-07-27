La inflación continúa siendo uno de los principales desafíos económicos de América Latina y Argentina sigue ocupando un lugar destacado dentro del ranking regional, aunque ya no encabeza la lista como ocurrió durante gran parte de los últimos años.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el país mantiene una de las tasas inflacionarias más elevadas de la región, pese a la desaceleración registrada durante los últimos meses como consecuencia de las políticas de ajuste fiscal y monetario impulsadas por el Gobierno nacional.

El relevamiento ubica a Venezuela como el país con la inflación más alta de América Latina, mientras que Argentina aparece inmediatamente detrás, conservando uno de los índices más elevados del continente.

Ranking de inflación en América Latina

Más atrás se encuentran economías que también enfrentan dificultades inflacionarias, aunque con niveles considerablemente menores, como Bolivia y algunos países de Centroamérica. En contraste, naciones como Perú, Ecuador, Paraguay y Costa Rica continúan exhibiendo índices relativamente bajos y estables.

Los analistas destacan que la desaceleración observada en Argentina permitió reducir la brecha respecto de otros países de la región, aunque remarcan que los niveles actuales todavía permanecen muy por encima de los estándares internacionales.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el proceso de baja de la inflación logra consolidarse y permite que Argentina continúe descendiendo posiciones dentro del ranking latinoamericano. Mientras tanto, el país sigue formando parte del grupo de economías con mayores aumentos de precios de la región, una realidad que continúa impactando sobre el consumo, los salarios y la actividad económica.