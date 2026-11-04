Durante el vuelo que lo trasladaba a Roma, Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una grave emergencia cardíaca. La mujer presentó un bloqueo severo y estuvo al borde de un paro, por lo que el periodista debió brindarle atención de urgencia.

El conductor de Telenoche (eltrece) y El Corresponsal (TN) viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

En medio del trayecto, durante una escala en Río de Janeiro, una situación inesperada obligó a cambiar los planes del viaje. "La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro", contó al describir la gravedad del episodio. La pasajera tenía un cuadro crítico y registraba una presión arterial de apenas 60/30.

La asistencia y el traslado

Ante esa situación, el periodista puso en práctica sus conocimientos médicos y logró estabilizarla hasta que pudiera recibir atención especializada. "La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital", detalló.

Finalmente, la mujer fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica. Después de lo ocurrido, el periodista compartió una frase que reflejó su experiencia durante el viaje: "¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!".

El regalo para el Papa

Nelson será el encargado de entregarle al papa León XIV un regalo muy especial de parte del equipo de TN. Se trata de la cruz que llevaba Mama Antula, la primera santa laica argentina, que dedicó su vida a la evangelización y a la difusión de los ejercicios espirituales.

El presente, conocido como el Manuelito, busca destacar el legado de una figura fundamental de la historia religiosa del país. Esta reliquia pasará a formar parte del Museo de la Historia Papal.

La iniciativa también cuenta con el testimonio de Claudio Perusini, quien se recuperó de una enfermedad a través de un milagro atribuido a Mama Antula. Le envió una carta al Pontífice para resaltar la labor apostólica de la santa y pedir que su misión sea más conocida.

El conductor destacó la emoción que representa participar de ese momento. También expresó su deseo de que el mensaje de unidad del Pontífice sea escuchado por los distintos sectores de la Argentina.

"Hay cosas que nos conmueven. Una de ellas es este presente que hemos querido acercarle al Papa", explicó Castro al presentar el regalo.