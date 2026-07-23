La investigación por la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell incorporó un dato clave luego de que se conociera el resultado preliminar de la autopsia. El informe forense determinó que la menor falleció como consecuencia de una broncoaspiración mientras se alimentaba, lo que provocó una asfixia obstructiva, una severa falta de oxígeno en sangre y, posteriormente, un paro cardiorrespiratorio.

El estudio fue realizado en la Morgue Judicial de Pinamar y ya se encuentra en poder del fiscal Juan Pablo Calderón, quien lleva adelante una causa por averiguación de causales de muerte. Además, los peritos concluyeron que no presentaba lesiones compatibles con una muerte violenta, un dato que, por el momento, coincide con la explicación que había brindado la madre cuando trasladó a la niña sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell.

El caso cobró repercusión nacional porque la madre de la menor había sido investigada y posteriormente absuelta por la muerte de otras dos hijas ocurridas años atrás. Ese antecedente llevó al personal médico a dar inmediata intervención a la Justicia y motivó la realización de la autopsia para determinar con precisión qué había ocurrido en esta oportunidad.

Si bien el informe preliminar representa un elemento importante dentro del expediente y respalda la hipótesis de una muerte por broncoaspiración, la investigación continúa abierta. El fiscal dispuso avanzar con nuevas pericias y mantener el cuerpo bajo custodia judicial hasta completar las medidas de prueba pendientes, antes de adoptar una decisión definitiva sobre la causa.