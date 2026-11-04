Las aves y las personas no son tan diferentes como parece al momento de comunicarse. Un estudio recogido en la revista Sciense, confirma que el habla y el canto de unas y otras, comparten casi los mismos patrones, como la coordinación vocal o las variaciones adaptadas al contexto social.



Investigadores de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, han recopilado y analizado bibliotecas seleccionadas de cantos de 367 especies de aves, abarcando más de 74.500 elementos vocales.



Las grabaciones corresponden a una página web de ciencia ciudadana que recopila sonidos de la fauna silvestre de todo el mundo.



Las vocalizaciones descargadas, corresponden a cuatro grupos de aves: pájaros cantores y colibríes y otros dos grupos estrechamente relacionados: los suboscinos y los chotacabras. Entre ellas, había especies que tienen que aprender su canto (aprendices vocales) y otras que ya nacen con la capacidad innata de cantar.



Las principales especies analizadas han sido, el gorrión zorro (Passerella ilíaca), cerrojillo collarino (Ficedula albicollis), mosquitero musical (Phylloscopus trochilus), hormiguero cantor de Guayana (Hipocnemis cantator), colibrí diamantino encapuchado (Augastes lumachella y chotacabras colorado (Antrostomus rufus).



Los autores han identificado patrones vocales “universales” en cientos de especies de aves y han descubierto que la inmensa mayoría de ellos aparecen en el canto y el habla de humanos de culturas de todo el mundo.



Entre estos patrones se incluyen pequeños intervalos de tono, ritmos regulares y predecibles y la prolongación al final de las frases en la que la última sílaba de una de ellas tiende a ser más larga que las demás o las variaciones de tono, adaptadas al contexto social.

Los autores han identificado patrones vocales “universales” en cientos de especies de aves y han descubierto que la inmensa mayoría de ellos aparecen en el canto y el habla de humanos de culturas de todo el mundo. Entre estos patrones se incluyen pequeños intervalos de tono, ritmos regulares y predecibles y la prolongación al final de las frases en la que la última sílaba de una de ellas tiende a ser más larga que las demás o las variaciones de tono, adaptadas al contexto social.

Estas similitudes pueden deberse en parte a mecanismos biológicos comunes, más que únicamente a la capacidad de aprendizaje vocal y servirán para comprender mejor los mecanismos de producción vocal y procesamiento auditivo en las distintas especies.



Es muy poco probable que las aves y los seres humanos cambien drásticamente el tono de una nota a otro porque resulta difícil hacerlo. La prolongación al final de la frase en aves y seres humanos podría deberse a los patrones respiratorios que seguimos al vocalizar.



Los pájaros cantores, los colibríes y los loros son aprendices vocales al igual que los humanos, lo que significa que aprenden sus vocalizaciones imitando a otros. Los suboscinos y los chotacabras sin embargo, no son aprendices vocales, lo que significa que sus vocalizaciones son innatas.



Dado que el habla y el canto humano se aprenden, el equipo de investigadores dedujo que los cantos de las aves que aprenden a vocalizar, podrían compartir mayores similitudes con las vocalizaciones humanas que los cantos de las aves que no aprenden. Sin embargo, encontraron muy pocas pruebas que respaldaran esa hipótesis.



Las diferencias entre las aves y los seres humanos, así como la variación entre las especies de aves, indican que factores como, el tamaño corporal, la fisiología respiratoria y la anatomía vocal, también determinan cómo se producen y organizan los sonidos.



Los hallazgos también revelan que algunos grupos de aves se asemejan más a los seres humanos en ciertos aspectos de la vocalización, lo que podría convertirlos en modelos útiles para investigar los fundamentos biológicos del habla.





