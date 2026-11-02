La costanera de Bariloche es uno de los paseos más transitados de la ciudad, pero pocas veces se la observa más allá de sus panorámicas del lago Nahuel Huapi. Una actividad organizada por la Red de Senderos Urbanos propone justamente eso: detenerse a mirar con otros ojos un entorno donde conviven aves, formaciones geológicas y parte de la historia natural de la Patagonia.

Un recorrido para observar lo que suele pasar desapercibido

La caminata, que se realizará el 7 de noviembre, partirá desde Puerto San Carlos y finalizará en el Museo Paleontológico. A lo largo del trayecto, los participantes podrán conocer algunas de las especies de aves que habitan la costa lacustre y descubrir aspectos del paisaje que habitualmente pasan inadvertidos entre quienes recorren la zona.

Profesionales del Departamento de Botánica del Centro Universitario Bariloche acompañarán la actividad, compartiendo conocimientos sobre la biodiversidad local y promoviendo el intercambio de experiencias entre los asistentes.

La historia escrita en las rocas

Además de la observación de aves, la propuesta invita a conocer cómo se formó el paisaje que hoy caracteriza a Bariloche. Las costas del Nahuel Huapi conservan rastros de procesos geológicos que moldearon la región durante millones de años y ayudan a comprender la evolución natural de uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia.

El recorrido culminará en el Museo Paleontológico, donde la historia reciente de las aves se conecta con especies que habitaron el territorio en tiempos remotos.

Una forma diferente de conocer Bariloche

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla la Red de Senderos Urbanos Bariloche, un espacio integrado por instituciones educativas, organismos públicos, equipos de salud y el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Para quienes visitan Bariloche, se trata de una oportunidad de descubrir facetas menos conocidas de la ciudad. Para los vecinos, una invitación a reencontrarse con un paisaje cotidiano que todavía guarda secretos entre las rocas, las aves y las aguas del Nahuel Huapi.