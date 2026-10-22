Los despertares nocturnos suelen convertirse en una de las principales preocupaciones de las familias durante los primeros meses de vida de un bebé. Mientras abundan métodos y consejos para lograr que los niños duerman varias horas seguidas, cada vez más especialistas sostienen que el sueño infantil responde principalmente a procesos biológicos y madurativos.

La Tec. Puericultora Laura Zurzolo, de Villa La Angostura, señaló que el descanso de los recién nacidos no puede analizarse con los mismos parámetros que el sueño de los adultos y remarcó la importancia del contacto y el acompañamiento durante la noche.

"El sueño no es un hábito que se enseña, sino un proceso biológico que se construye", afirmó.

La importancia del contacto en los primeros meses

Según explicó la profesional, los bebés nacen con un alto grado de inmadurez y necesitan de la cercanía física para regular múltiples funciones.

"Es clave entender que el bebé no se vuelve dependiente: es dependiente. No tiene otra forma de ser", sostuvo.

Zurzolo indicó que durante los primeros meses los niños todavía están desarrollando sus ritmos biológicos y que la leche materna cumple un papel importante en ese proceso.

"La madre, con su propio reloj biológico, transmite información que ayuda al bebé a orientarse en un mundo que todavía no distingue entre el día y la noche", explicó.

El sueño comienza antes de nacer

La especialista también destacó que el desarrollo del sueño se inicia durante el embarazo. Según señaló, en el último trimestre de gestación aparecen las fases de sueño REM, asociadas a procesos fundamentales para el crecimiento y la maduración cerebral.

Entre sus funciones mencionó la formación de conexiones neuronales, la consolidación de aprendizajes y la organización de distintos sistemas del organismo.

"Cuando hablamos de acompañar el sueño infantil, no pensamos únicamente en las noches posteriores al nacimiento, sino en un proceso biológico que comienza durante la gestación", expresó.

Qué ocurre cuando un bebé llora

Otro de los puntos abordados por Zurzolo fue la respuesta de los adultos frente al llanto nocturno.

La puericultora señaló que el llanto activa mecanismos fisiológicos vinculados al estrés y consideró que la respuesta de los cuidadores resulta fundamental durante esta etapa del desarrollo.

"El silencio del bebé después de varios intentos de entrenamiento no necesariamente significa que haya aprendido a dormir solo. Muchas veces puede responder a que dejó de esperar una respuesta", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los primeros años de vida son un período especialmente sensible para el desarrollo emocional y la construcción del apego.

Lactancia y sueño

Respecto de la lactancia materna, Zurzolo cuestionó la idea de que el pecho deba separarse del momento de dormir.

"La asociación entre la teta y el sueño es biológica. La lactancia no es una muletilla ni una costumbre mal adquirida; es una herramienta de regulación que el bebé utiliza de forma natural", explicó.

Además, señaló que la succión favorece la relajación y que la leche materna contiene componentes que intervienen en los procesos vinculados al descanso.

Acompañar en lugar de entrenar

Para la especialista, el foco no debería estar en lograr que el bebé duerma solo lo antes posible, sino en comprender las necesidades propias de cada etapa.