Beltrán Briones, sin filtros: El cambio de mentalidad que impulsa a nuevos emprendedores

En un contexto donde durante años la ambición económica fue mirada con recelo, Beltrán Briones decidió romper con ese paradigma y decirlo sin rodeos: quiere ganar dinero. Lejos de esconderlo, lo convirtió en bandera y en el eje de un proyecto de comunicación que hoy impacta a miles de personas.

“Durante mucho tiempo parecía que si decías que querías ganar plata estaba mal, o que todos los empresarios exitosos eran corruptos. Para mí eso es falso. Yo tengo un objetivo claro y no tengo problema en decirlo”, afirma en diálogo con Mejor Informado.

Esa mirada fue el punto de partida de El Club del Ladrillo, el espacio que creó junto a su socio y que hoy se posiciona como el podcast de real estate más escuchado en habla hispana. Pero, según remarca, el objetivo nunca fue solo económico. “La idea era cambiar la imagen del empresario. Mostrar otra cara, más real”, explica.

De las redes a los libros: el fenómeno Briones

El crecimiento fue rápido y contundente. Briones asegura que el impacto de su contenido se refleja en los mensajes que recibe a diario, especialmente de jóvenes que encuentran en él una referencia. “Recibo cientos de mensajes de chicos que me dicen que quieren ser desarrolladores inmobiliarios”, cuenta.

Ese fenómeno se potenció con el lanzamiento de su libro Método Briones, donde aborda temas como marketing, ventas y finanzas desde una mirada práctica. En apenas días, asegura haber recibido más de 500 mensajes, muchos de adolescentes que dieron su primer paso en la lectura por iniciativa propia. “Algunos tienen 14 o 15 años. Eso para mí es un montón”, destaca.

El alcance de su mensaje lo llevó también a dar charlas en colegios, universidades y cámaras empresariales, consolidando su perfil como influencer dentro del mundo de los negocios.

“Decir la verdad”, la clave de su conexión

Consultado sobre por qué su mensaje logra conectar con tanta gente, Briones no duda: la autenticidad. “Intento decir mi verdad. Y si digo algo que cae mal, me hago cargo. La gente valora eso”, sostiene.

Incluso, asegura, ese posicionamiento genera respeto en quienes no coinciden con sus ideas. “Muchos dicen: ‘No pienso igual, pero sé que Beltrán va a sostener lo que dice’”, agrega.

Aunque su contenido parece apuntar a nuevas generaciones, Briones reconoce que su principal audiencia está entre los 35 y 55 años, especialmente en plataformas como Instagram y YouTube. “A los más jóvenes quizás los dejo afuera cuando hablo de inversiones o de montos de dinero”, admite. Sin embargo, en TikTok sí logra captar a ese segmento.

Esa conexión intergeneracional, explica, también tiene que ver con su estilo de vida. “Trabajo con mi familia, compartimos muchas cosas cotidianas. Tengo afinidad con gente más grande y con su forma de ver el mundo”, señala.

Con un discurso directo, sin eufemismos y enfocado en derribar prejuicios, Briones se posiciona como una de las voces emergentes del mundo emprendedor, en un momento donde —según plantea— la relación con el dinero y el éxito está empezando a cambiar.

Mirá la charla con Beltrán Briones