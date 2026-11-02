De El Bolsón a lo más alto: Druida ganó un Gran Oro y dos medallas de Oro en los Argentina Spirits Awards

Una destilería familiar de El Bolsón consiguió tres de las principales distinciones de los Argentina Spirits Awards 2026, realizados en Mendoza, y posicionó a tres productos elaborados en la Patagonia entre los destacados de una competencia que reunió a más de 600 etiquetas.

Druida SAS, firma rionegrina que opera las marcas Valkyria Gin y Bayas del Piltri, obtuvo una Medalla de Gran Oro y dos Medallas de Oro durante la ceremonia realizada en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

La máxima distinción fue para su Destilado de Gewürztraminer, elaborado a partir de esta variedad aromática de uva e inspirado en el estilo Pisco. El Gran Oro corresponde, según la escala utilizada por el certamen, a productos que alcanzan entre 95 y 100 puntos.

Los otros dos reconocimientos fueron para propuestas poco habituales dentro de la producción de gin: Valkyria Gin de Trufas Negras y Valkyria Gin de Azafrán. Ambos recibieron Medallas de Oro, categoría correspondiente a puntajes de entre 90 y 94,9.

Trufas negras, azafrán y uvas aromáticas de la Patagonia

El Gin de Trufas Negras surgió de un trabajo de aproximadamente dos años de investigación y desarrollo junto a productores de Trufas del Mallín. Para su elaboración se utilizan trufas negras de invierno frescas -Tuber melanosporum- y técnicas de maceración al vacío.

La otra variedad premiada incorpora azafrán cultivado en la Patagonia, combinado con enebro patagónico utilizado por la destilería.

El Gran Oro conseguido con el Destilado de Gewürztraminer tiene además relevancia para otro proyecto que Druida desarrolla en El Bolsón: la producción vitivinícola y la destilación de uvas aromáticas adaptadas al clima frío de la región.

“Ganar dos Medallas de Oro con apuestas tan audaces como el Gin de Trufas Negras y el Gin de Azafrán, y coronar la noche con un Gran Oro para nuestro Destilado de Gewürztraminer inspirado en el estilo Pisco, justo en el año en que Perú es el país invitado de honor, es una emoción indescriptible”, expresó Rodrigo A. Carbajal, socio gerente y maestro destilador de Druida SAS.

Carbajal vinculó los resultados con el desarrollo de productos regionales y el trabajo conjunto con otros emprendimientos. “Es el triunfo de la innovación, de la alianza con productores de nuestra tierra como Trufas del Mallín, y del potencial infinito que tiene El Bolsón cuando se trabaja con ciencia, pasión y respeto por la naturaleza”, afirmó.

Más de 600 etiquetas participaron del certamen

La edición 2026 de los Argentina Spirits Awards reunió más de 600 etiquetas provenientes de 16 provincias argentinas, además de muestras internacionales de España, Francia, México, Rusia y Perú, que participó como país anfitrión.

Las jornadas de cata se realizaron a ciegas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). De acuerdo con la organización, intervino un jurado técnico internacional y se utilizaron planillas homologadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con fiscalización notarial y aval de la Cámara de Destilados y Espirituosas Artesanales de Argentina.

Los premios obtenidos este año se suman a reconocimientos anteriores de la destilería de El Bolsón. En 2024 consiguió un Doble Oro por su Gin de Ají y Rosa Mosqueta, mientras que en la edición 2025 recibió medallas de Plata y Bronce.

Druida SAS desarrolla su producción a través de dos unidades. Bayas del Piltri se dedica al cultivo y cosecha de enebro y otros botánicos patagónicos, mientras que la destilería produce la línea Valkyria Gin, además de destilados de uva, licores, hidromiel y whiskies.

La firma informó que también comercializa bayas de enebro a productores del mercado argentino y realiza exportaciones a Chile y Bolivia, mientras continúa desarrollando desde El Bolsón nuevos destilados vinculados con materias primas producidas en la región.