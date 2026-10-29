El primer premio de Marta Fort tuvo una dimensión familiar que fue más allá de la competencia entre creadores de contenido. Tras ganar en la categoría Revelación de los Premios Ídolo 2026, la joven recordó a Ricardo Fort y habló del legado que desea continuar. La distinción llegó en una etapa en la que combina televisión, streaming y entrevistas.

El Mundial fue el punto de partida de su explicación: “Estoy súper emocionada porque, por más que estuve trabajando después del Mundial, el torneo en sí marcó un antes y un después en absolutamente todo”. Y precisó: “En mi forma de expresarme frente a cámara, el apoyo de la gente. Me fui al Mundial y volví siendo otra. Estoy súper agradecida”.

El apoyo en redes acompañó ese aprendizaje: “También con la gente, no sabés el apoyo de la gente, cada comentario, cada persona que me seguía y se reía. Era una ayuda para mí, para seguir creando. Estoy maravillada por el amor de la gente”. Al preguntarle por Ricardo Fort, respondió: “Este es mi primer premio ganado. Espero que sienta que sigo su legado de buena manera”.

En la gala realizada en la Usina del Arte, Marta Fort se impuso a La Agusneta, Agustín Creevy, Evitta Luna, Teo D’Elia y Valen Rizzuti. Tras la distinción, anticipó continuidad para sus trabajos actuales: “Marta no relaja, de acá para arriba. Ahora estoy con MasterChef. Sigo con Blender, mi programa”.

Otro trabajo que recordó fue su entrevista con Bad Gyal: “Hice una nota viral. Tengo la de Bad Gyal, internacional, nota en inglés. Ella me dio la nota de la vida”. Sobre el impacto de esos contenidos, razonó: “Por más que yo no escuche Taylor Swift, yo no me pongo a decir que Taylor es un arroz con pollo porque tiene el fandom más grande del universo. Entonces, cuando hacés la nota, mis ojos hacían ‘chin chin’. De plata, viral, viral. Explotó”.

Al volver sobre esa charla, se mostró satisfecha con la repercusión y especuló sobre posibles críticas a la entrevistada: “Muy feliz aparte porque yo fui la última en entrevistarla. Pero eso rompió, así que súper feliz. Ahora pobrecita la deben estar cancelando, pero bueno, yo intenté salarla”.

En medio de los nombres de programas y entrevistas, la referencia a Ricardo Fort conservó otro peso. Marta Fort ya tiene una estatuilla propia; lo que dejó abierto al hablar de su papá fue una aspiración más difícil de medir: que él sintiera que ese camino honra su legado.