La búsqueda de posibles enterramientos clandestinos durante la última dictadura militar en San Patricio del Chañar llegó a su fin. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó las tareas de excavación y exhumación en el cementerio local, mientras la Justicia Federal aguarda los resultados técnicos para determinar cómo continúa la investigación.

El procedimiento estuvo a cargo del antropólogo Juan Carlos Nóbile y se inició a partir de una denuncia presentada este año ante la unidad fiscal especializada en delitos de lesa humanidad de Neuquén.

La investigación se originó a partir del testimonio de un exempleado municipal que aseguró haber visto, en dos o tres oportunidades durante la dictadura, camiones del Ejército que trasladaban cajones precarios para depositarlos en tumbas identificadas como NN, correspondientes a personas cuya identidad no había sido establecida.

Qué encontraron en el cementerio de Chañar

Según trascendió de fuentes judiciales, los restos examinados corresponderían a personas mayores de 50 años, sin signos evidentes de violencia, sepultadas con vestimenta y en ataúdes convencionales. Estas características no coincidirían, en principio, con el relato de la denuncia, que describía cajones precarios de madera atados con alambres.

Por ese motivo, los especialistas no tomaron muestras genéticas de los restos exhumados, ya que no habrían encontrado elementos compatibles con la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

Durante los trabajos se realizaron exploraciones mediante técnicas arqueológicas en seis tumbas que no contaban con registros, con el objetivo de establecer si existían indicios que permitieran corroborar los hechos denunciados.

Según trascendió de fuentes judiciales, los restos examinados corresponderían a personas mayores de 50 años, sin signos evidentes de violencia, sepultadas con vestimenta y en ataúdes convencionales. Estas características no coincidirían, en principio, con el relato de la denuncia, que describía cajones precarios de madera atados con alambres.

La Justicia Federal espera el informe del equipo forense

El informe del EAAF será remitido al Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, quien dirige la investigación. Nóbile evitó brindar detalles específicos sobre los resultados antes de presentar el documento ante la Justicia, aunque destacó la importancia de investigar cada indicio relacionado con posibles inhumaciones irregulares durante la última dictadura.

Si bien los resultados preliminares no habrían permitido relacionar los restos encontrados con personas desaparecidas, la investigación judicial continúa para esclarecer la denuncia y determinar si existieron enterramientos irregulares en el cementerio de San Patricio del Chañar.