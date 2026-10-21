La convocatoria para elegir a un representante de la Patagonia en el circuito del World Cosplay Summit ya está abierta y es gratuita. La iniciativa fue anunciada por la organización de Otaku Con Bariloche, cuya quinta edición se realizará el 5 y 6 de diciembre. Las personas interesadas podrán postularse hasta el 30 de octubre para participar de la selección que busca llevar el talento regional a una de las competencias internacionales más importantes del cosplay, prevista en Japón para noviembre de 2027.

La propuesta está destinada a participantes de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Quien resulte seleccionado para avanzar en el circuito deberá competir en la instancia nacional de Paraná Con, que se desarrollará del 14 al 16 de mayo en Entre Ríos. Allí se definirá quién representará a la Argentina en Japón.

"Estamos luchando porque un patagónico nos vaya a representar a Japón "

Durante la presentación de la quinta edición de Otaku Con de Bariloche, participaron Cecilia Rodríguez y Guillermo Díaz, integrantes de la organización, y Martín Iriarte, subsecretario de Cultura de la Municipalidad. “Lo que estamos luchando es porque un patagónico nos vaya a representar a Japón y, quién te dice, gane y sea el primer campeón mundial de cosplay argentino”, expresó Rodríguez.

De una convención en El Bolsón a un encuentro regional

La historia de Otaku Con comenzó antes de su primera edición oficial en Bariloche. Sus antecedentes se remontan a la ComarCómic, una convención organizada en El Bolsón por Cecilia Rodríguez y su compañero, vinculados al mundo del cómic y el animé a través de sus emprendimientos. Cuando se instalaron en Bariloche y abrieron un local comercial, decidieron trasladar la experiencia a la ciudad.

“Si esto salió tan bonito en Bolsón, hagámoslo también acá”, recuerda Rodríguez que pensaron en aquel momento. Después de varios intentos, en el invierno de 2023 realizaron la primera edición oficial de Otaku Con, una propuesta que creció junto con una comunidad que encontró un lugar para reunirse y compartir sus intereses.

La convención reúne a seguidores del anime, el manga, los cómics, los videojuegos, las series, el cine y distintas expresiones de la cultura geek

La convención reúne a seguidores del anime, el manga, los cómics, los videojuegos, las series, el cine y distintas expresiones de la cultura geek. Pero para sus organizadores, el encuentro va más allá del entretenimiento: busca dar visibilidad a quienes comparten estas pasiones y generar un espacio abierto a distintas edades y procedencias.

“La Otaku Con se está instalando en la región. Queremos que sea un punto de encuentro y un evento ícono de la Patagonia, para que desde todo el país nos miren”, afirmó Rodríguez en una entrevista anterior. Ese crecimiento se refleja tanto en la convocatoria de público como en la participación de artistas, emprendedores y cosplayers que llegan desde distintas localidades.

Otaku Con se está instalando en la región.

Cómo participar de la convocatoria al World Cosplay Summit

El World Cosplay Summit (WCS) es el campeonato de cosplay más importante del mundo, celebrado cada año en la ciudad de Nagoya, Japón. La Otacu Con 2026 abre la posibilidad de que un delegado patagónico pueda representar al país en el evento mundial.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 30 de octubre, con un cupo máximo de 30 parejas. Solo pueden participar equipos de dos integrantes, sin posibilidad de inscribirse de manera individual o grupal. La convocatoria está dirigida a residentes de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los organizadores, Cecilia Rodríguez y Guillermo Díaz, y Martín Iriarte, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Bariloche

Los cosplays deben representar personajes de obras de la cultura pop japonesa, como anime, manga, videojuegos, películas o producciones tokusatsu de origen japonés. El reglamento excluye franquicias no japonesas, como Disney, Star Wars, Marvel y DC Comics, así como personajes de obras chinas, coreanas o taiwanesas, aunque tengan estética anime. Toda la información, requisitos e inscripción se pueden encontrar en este link.

La pareja seleccionada en Bariloche avanzará a la final de Paraná Con, que se realizará del 14 al 16 de mayo de 2027, en Entre Ríos. Allí se definirá quién representará a la Argentina en el World Cosplay Summit, cuya competencia internacional tendrá lugar en Japón en noviembre de ese año. La iniciativa busca impulsar el talento patagónico y dar proyección internacional al trabajo de quienes crean y confeccionan sus propios trajes.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 30 de octubre

Además de la convocatoria, Otaku Con celebrará su quinta edición el 5 y 6 de diciembre, con más de 50 stands de emprendedores, artistas, ilustradores y coleccionistas; una zona gamer con torneos y actividades vinculadas a los videojuegos, y el Concurso Cosplay, destinado a participantes desde los 13 años, con modalidades individual y en dúo. La inscripción para este último también estará abierta hasta el 30 de octubre.

El encuentro incluirá además un Desfile Cosplay Kids para las infancias. Según las condiciones establecidas por la organización, los menores de 12 años que participen con cosplay tendrán ingreso gratuito.

Otaku Con convoca a la comunidad geek de la Patagonia

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, Otaku Con reunió a más de 19.000 espectadores y se afianzó como un punto de encuentro para la comunidad geek de la región. Su presencia también salió de los espacios de la convención con la tradicional Cosplay Walk, una caminata de personajes que recorrió distintos escenarios de Bariloche, incluida la zona de la playa y el Centro Cívico.

Otaku Con celebrará su quinta edición el 5 y 6 de diciembre

La quinta edición cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura; EMPROTUR Bariloche; la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Bariloche y auspiciantes privados. Ese apoyo contribuye a sostener una propuesta que combina cultura, turismo, creatividad y participación comunitaria, y que busca ampliar su alcance más allá de la ciudad.

Los detalles sobre la convocatoria, las inscripciones y las entradas pueden consultarse en Instagram, a través de @otakucon.brc.