Un Fernet nacido en Zapala tendrá este fin de semana un lugar entre los sabores neuquinos que llegarán al Paseo La Estación. El Zapalino, elaborado por Sandra Urrutia, participará de Tienda de Sabores junto a más de 40 emprendedores y productores de toda la provincia. La feria se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 16 a 22, con entrada libre y gratuita.

Urrutia encontró en las hierbas de la precordillera la identidad de su bebida. Tomillo, romero, jarilla, manzanilla y agua de Zapala forman parte de una receta que busca diferenciarse del Fernet industrial y recuperar sabores propios del territorio.

La emprendedora es cocinera y trabajó durante años en restaurantes y parrillas de Neuquén capital. La pandemia marcó un cambio profundo en su vida. Pasó cuatro meses en coma por COVID-19 y quedó con pérdida de sensibilidad en la mitad de su cuerpo, una situación que le impidió continuar con la cocina de la misma manera.

Urrutia encontró en las hierbas de la precordillera la identidad de su bebida.

Después atravesó la muerte de su marido y regresó a Zapala para vivir junto a sus padres. En ese período comenzó a recorrer los alrededores y encontró en el paisaje una fuente de inspiración para volver a crear.

“En mis caminatas por el bosque comunal, el paisaje de la cordillera me ayudó a salir de la depresión y me inspiró para emprender”, contó Urrutia. Para ella, el proyecto también se convirtió en una forma de recuperar una actividad que había marcado toda su vida.

“El Fernet surgió en pandemia: estuve cuatro meses en coma y perdí la sensibilidad en la mitad de mi cuerpo, pero gracias a la elaboración del Fernet no perdí el contacto con la cocina”, relató.

Sandra Urrutia convirtió las hierbas neuquinas en la identidad de su bebida

La receta comenzó a tomar forma a partir de los conocimientos que Sandra ya tenía sobre plantas aromáticas. Su experiencia en la cocina le permitió explorar distintas combinaciones y trasladar esos sabores a una bebida.

“Nuestra provincia es tan rica en un montón de cosas y la gente no conoce la variedad de hierbas aromáticas, tanto para alimento como con fines medicinales: tomillo, romero, jarilla son autóctonas, son nuestras, del centro-norte de la provincia”, explicó.

El proceso también busca diferenciarse de las bebidas industriales. Urrutia no utiliza colorantes ni aditivos y trabaja con aceites esenciales y esencias obtenidas de las hierbas que incorpora.

La manzanilla ocupa un lugar particular en la preparación. La emprendedora la utiliza como reemplazo del azafrán asociado a algunas referencias tradicionales del Fernet. Para la elaboración emplea la flor completa y también aprovecha los aceites presentes en los tallos.

El resultado tiene un perfil diferente al de las marcas industriales. “La gente acepta el producto, le gusta, es algo distinto. Tiene otro sabor al Fernet tradicional”, sostuvo.

La producción se realiza en la sala comunitaria de elaboración de alimentos de la Municipalidad de Zapala. Ese espacio le permite avanzar con un producto que cuenta con habilitación bromatológica y que puede participar de propuestas gastronómicas provinciales.

El Zapalino tendrá una degustación en el Paseo La Estación

La participación en Tienda de Sabores representa una nueva oportunidad para mostrar el emprendimiento fuera de Zapala. Urrutia ya había participado en la edición realizada en Neuquén capital a comienzos de agosto y ahora regresará al encuentro en su ciudad.

“Tienda de Sabores fue mi primera experiencia masiva”, recordó. Según explicó, aquella presentación permitió que más personas conocieran la bebida y también generó nuevas oportunidades para el emprendimiento.

“Me abre otras puertas y la gente puede conocer que hay otros productos en la provincia”, afirmó.

El sábado 12, a las 19:45, Urrutia ofrecerá una charla y degustación de El Zapalino en el escenario del galpón. Allí contará cómo nació la bebida, explicará parte de su proceso y mostrará otras formas de incorporarla a la gastronomía.

La propuesta incluirá consejos para utilizar el Fernet en la maceración de carnes. Además, junto a un bartender local preparará distintos tragos a partir del producto.

Tienda de Sabores es impulsada por Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén, y se desarrollará en conjunto con la Municipalidad de Zapala. La actividad funcionará en paralelo con la feria Zapala Emprende durante las dos jornadas.

Para Urrutia, llevar El Zapalino a estos encuentros también significa mostrar que la producción neuquina puede surgir de pequeñas historias, saberes locales y recursos presentes en el territorio. “Ser emprendedora me salvó de la depresión, me dio vida y es lo que me da fuerza todos los días para proyectar. Emprender es sanador”, resumió.

La entrevista completa: