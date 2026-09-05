De Zapala al mundo: Gachi Caffa es campeona mundial de empanadas y se consagró con dos recetas

La noche del viernes terminó de convertir en realidad un sueño que había comenzado mucho antes, en Zapala. Graciela “Gachi” Caffa Lucero se consagró campeona mundial de la empanada en el Mundial de la Pizza y la Empanada que se desarrolla en Buenos Aires, donde alcanzó el primer puesto en las categorías Regional y Clásica.

La chef zapalina, Embajadora de la Gastronomía Neuquina, llegó al certamen con una preparación que ya tenía una historia propia: la empanada neuquina con la que había ganado el Festival Patagónico de la Empanada realizado en Zapala.

Esta vez, el escenario fue mucho mayor. Más de 200 participantes se dieron cita en La Rural de Palermo para competir en distintas categorías y demostrar sus técnicas frente a un jurado especializado.

Para Caffa, el desafío tuvo además un significado particular: llevar los sabores de Neuquén a una competencia internacional y demostrar que detrás de una empanada también puede contarse una historia.

Su empanada regional reúne tres productos profundamente vinculados con la identidad gastronómica de la provincia: chivo, ñaco y piñón patagónico.

Chivo, ñaco y piñón: la receta neuquina que llevó a Gachi Caffa a ser campeona mundial.

La propia chef había explicado antes de la competencia que esa preparación era su “insignia” y que buscaba que cada ingrediente permitiera reconocer también a quienes están detrás de su producción. “Traje la empanada regional, la neuquina, que hice ahí en el festival. Esa es como mi insignia y es la historia también que me gusta contar”, señaló.

La receta conserva una base sencilla, pero detrás de ella aparecen distintas historias: la crianza de los chivos, la elaboración del ñaco y el trabajo relacionado con la recolección y el cuidado de los piñones.

Para el Mundial, Caffa mantuvo la esencia de aquella preparación y realizó algunos ajustes, entre ellos la incorporación del piñón a la salsa, con la intención de reforzar todavía más la identidad neuquina.

Una consagración que llegó después de un gran desafío

La competencia presentó además una diferencia importante respecto del Festival Patagónico: las empanadas debían cocinarse en hornos profesionales y no podían freírse. Cada participante contaba con apenas 30 minutos para preparar, cocinar y presentar sus piezas ante el jurado.

En la categoría clásica, Caffa también decidió poner su sello. En lugar de limitarse a reproducir una receta tradicional de empanada de carne, creó una preparación propia y buscó darle una vuelta personal. “También le quise poner mi impronta para no hacer la clásica, buscarle una vuelta”, había contado antes de competir.

Y finalmente, el esfuerzo tuvo recompensa: dos primeros puestos que colocaron a una chef de Zapala en lo más alto de una de las competencias gastronómicas más importantes del país.

Doble corona para Gachi Caffa: la chef de Zapala ganó dos categorías en el Mundial.

De Zapala al podio mundial

El título conseguido en Buenos Aires corona un recorrido que comenzó a tomar fuerza en 2025, cuando Caffa se destacó en el Festival Patagónico de la Empanada de Zapala. Desde entonces, la chef profundizó su trabajo para difundir los productos y sabores de Neuquén y convertirlos en protagonistas de sus preparaciones.

Ahora, aquella empanada que nació en Zapala llegó hasta un escenario internacional y consiguió el reconocimiento del jurado. Chivo, ñaco y piñón patagónico dejaron de ser solamente ingredientes para convertirse en parte de una historia que terminó en lo más alto del podio.

La consagración de Gachi Caffa representa así mucho más que un premio gastronómico: es también el reconocimiento a una manera de contar Neuquén a través de sus sabores. Desde Zapala, la chef llevó una receta neuquina a Buenos Aires. Y volvió con dos títulos mundiales.