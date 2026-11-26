Un sorpresivo hallazgo se produjo este miércoles en la ciudad de Córdoba. Enroscada en la casilla del filtro de una pileta, una yarará chica apareció en una vivienda de barrio Valle Escondido. El llamado a la Patrulla Ambiental permitió determinar qué tipo de reptil era y, puntualmente, su carácter venenoso.

Desde la Policía se informó que "el ejemplar fue capturado de manera segura, evitando posibles riesgos para los vecinos y resguardando la fauna silvestre". Los agentes intervinieron en la vivienda para controlar y poner a resguardo a la serpiente. La captura se realizó sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas.

Qué hacer ante el hallazgo de un animal silvestre

Las autoridades recordaron que, ante el hallazgo de animales silvestres, se debe notificar con un llamado al 911. Esa recomendación apunta a evitar que los vecinos intenten manipular al animal por su cuenta, sobre todo cuando se trata de especies venenosas como la yarará.