Carlos “Chapa” Retegui: “El verdadero sentido de pertenencia no es la camiseta, son los valores”

El deporte de alto rendimiento suele medirse en medallas, estadísticas y resultados. Sin embargo, para Carlos "Chapa" Retegui, uno de los entrenadores más exitosos del hockey argentino y campeón olímpico con Los Leones en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la verdadera dimensión del éxito se construye desde otro lugar: el compromiso, la pasión y los valores.

En diálogo con Mejor Informado, el “Chapa” se detiene en un concepto clave en cualquier equipo: el sentido de pertenencia. Pero lejos de las frases hechas, lo define desde la experiencia y la coherencia.

“Se construye, en gran parte, desde la pasión y el amor que uno le pone a lo que hace. En mi caso, crecí en una familia donde se respiraba deporte. Mis viejos practicaban distintas disciplinas y eso me marcó. Pero más allá de eso, siempre hice todo con el corazón”, explica.

Esa idea de “hacer con el corazón” no es solo una metáfora. Para Retegui implica compromiso real, incluso en el error. “Significa comprometerse de verdad. Saber que te podés equivocar —a mí me pasó muchas veces—, pero también tener la capacidad de reconocerlo, pedir perdón y seguir. Eso te da tranquilidad. Cuando apoyás la cabeza a la noche, sabés que diste todo”, sostiene.

“Primero hay que preguntarse qué es realmente ganar y qué es perder. Yo no siento que haya perdido en mi vida. Tal vez no gané todos los campeonatos que quería, pero siempre di lo mejor de mí. Y eso, para mí, ya es una forma de ganar”, afirma "Chapa" Retegui.

En esa línea, el entrenador propone revisar el significado de ganar y perder, dos conceptos que en el deporte —y también fuera de él— suelen quedar reducidos a un resultado.

“Primero hay que preguntarse qué es realmente ganar y qué es perder. Yo no siento que haya perdido en mi vida. Tal vez no gané todos los campeonatos que quería, pero siempre di lo mejor de mí. Y eso, para mí, ya es una forma de ganar”, afirma.

Su mirada choca con una lógica cada vez más instalada, donde el éxito parece estar exclusivamente asociado a salir campeón. “Totalmente. Hay una idea muy fuerte de que el éxito es levantar una copa. Pero cuando uno está solo, lejos de todo eso, entiende que el valor pasa por otro lado. Ganar también es tener salud, poder levantarse todos los días, evolucionar, superar dificultades”, reflexiona.

A la hora de trasladar ese mensaje a un equipo —y sobre todo a los más jóvenes—, Retegui no duda: el primer paso es el ejemplo. “El deporte es mucho más que el resultado. Es competir, superarse, hacer amigos, viajar, representar una camiseta. Es aprender a ser mejor compañero, más solidario, más generoso”.

Y es allí donde aparece, finalmente, el núcleo de su pensamiento. “El sentido de pertenencia no es solo ponerse una camiseta, sino lo que esa camiseta representa: el compromiso, el respeto por el otro, el esfuerzo compartido. Ahí es donde realmente se construye”, concluye.

En tiempos donde el resultado manda, la voz del “Chapa” Retegui propone una pausa y una relectura: ganar, muchas veces, es simplemente haber dado todo.

La entrevista a "Chapa" Retegui