Caso Fiambalá: Salud dio nuevos detalles sobre la infección por ameba que causó la muerte del niño

El Ministerio de Salud de Catamarca brindó nuevos detalles sobre la muerte de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria y confirmó que se realiza una investigación epidemiológica y ambiental en Fiambalá, donde el municipio clausuró preventivamente un complejo termal.

Las autoridades sanitarias calificaron lo ocurrido como un caso aislado y remarcaron que se trata de una enfermedad extremadamente poco frecuente. Como parte de la investigación se tomaron muestras de agua del lugar, que fueron enviadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, para su análisis.

La ministra de Salud provincial, Johana Carrizo, explicó que existen cerca de 400 casos registrados a nivel mundial a lo largo de la historia y pidió evitar generar alarma mientras se completan los estudios.

Cómo se produce la infección

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, explicó que la enfermedad no se transmite de persona a persona ni por beber agua que contenga la ameba.

La infección puede producirse cuando agua que contiene el microorganismo ingresa por la nariz y alcanza el sistema nervioso central, donde puede provocar una inflamación grave.

Según la información brindada por las autoridades catamarqueñas, el caso del niño sería el segundo documentado en Argentina. El antecedente mencionado durante la conferencia corresponde a un episodio registrado en 2017 en la provincia de Buenos Aires.

Carrizo señaló además que para que se produzca la infección deben coincidir determinadas condiciones de exposición al microorganismo.

Analizan el agua del complejo termal

Tras la muerte del niño, un equipo técnico del Ministerio de Salud realizó una investigación epidemiológica y ambiental en Fiambalá.

Durante el procedimiento fueron tomadas muestras de agua que permanecen bajo análisis en el Instituto Malbrán.

El trabajo médico comenzó en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde el servicio de Infectología, ante la sospecha clínica, determinó la necesidad de realizar estudios específicos y enviar muestras al organismo nacional de referencia.

En paralelo, la intendencia de Fiambalá dispuso la clausura preventiva del complejo termal mientras avanzan las investigaciones.

El intendente Raúl Úsqueda indicó que el municipio mantiene protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones.

Qué recomendaron las autoridades sanitarias

A partir del caso, Salud difundió una serie de recomendaciones para el uso de aguas termales y otros ambientes naturales de agua dulce.

En las piletas termales aconsejaron evitar nadar, zambullirse o sumergir completamente la cabeza y reducir en lo posible el ingreso de agua por la nariz. Entre las medidas de protección mencionaron el uso de pinzas nasales cuando corresponda.

Para las piscinas domiciliarias, las autoridades destacaron la importancia de mantener una cloración correcta, limpieza periódica y mantenimiento adecuado.

Mientras el complejo de Fiambalá permanece cerrado preventivamente, los resultados de las muestras enviadas al Malbrán serán determinantes para establecer si existe una relación entre el agua del establecimiento y la infección que provocó la muerte del niño.