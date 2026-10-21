La Municipalidad de Fiambalá dispuso el cierre preventivo del complejo termal local tras confirmarse la muerte de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria. La infección fue causada por la Naegleria fowleri, un microorganismo conocido popularmente como la "ameba comecerebros".

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de PCR en tiempo real sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El menor había permanecido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde el equipo de Infectología había sospechado la enfermedad.

La investigación para determinar el origen del contagio

Tras conocerse el caso, el Ministerio de Salud de Catamarca inició una investigación epidemiológica para reconstruir los lugares en los que el niño pudo haber estado expuesto. El rastreo abarca los 12 días previos al inicio de los síntomas, período que coincide con el intervalo de incubación documentado para esta infección.

Los equipos técnicos tomaron muestras de agua y de superficies en los sectores señalados por familiares y personas cercanas al menor. Los resultados de los análisis todavía se encuentran en proceso.

Hasta el momento, no se estableció que el contagio haya ocurrido en las Termas de Fiambalá. Tampoco se identificaron otros casos vinculados, por lo que las autoridades consideran que se trata de un episodio aislado.

Qué es la Naegleria fowleri

La Naegleria fowleri es un organismo unicelular de vida libre que habita en aguas dulces templadas o cálidas, como lagos, ríos, aguas termales y piletas con mantenimiento deficiente. También puede encontrarse en el suelo.

La infección se produce exclusivamente cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas como nadar o bucear. Desde la cavidad nasal, la ameba puede desplazarse hacia el sistema nervioso central y provocar una inflamación severa del tejido cerebral.

La enfermedad no se transmite de persona a persona y tampoco se adquiere por beber agua que contenga el microorganismo. Por ese motivo, las autoridades descartaron cualquier riesgo para familiares, convivientes y personal de salud que estuvo en contacto con el niño.

Los síntomas

Los síntomas iniciales de la meningoencefalitis amebiana primaria pueden confundirse con los de una meningitis bacteriana. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Dolor de cabeza intenso .

. Fiebre .

. Náuseas y vómitos .

. Rigidez en el cuello .

. Confusión y alteraciones del estado mental .

. Convulsiones en etapas avanzadas.

La enfermedad es extremadamente infrecuente, pero su pronóstico es devastador. La tasa de mortalidad supera el 97% y la muerte suele producirse entre uno y 18 días después del inicio de los síntomas.

Las recomendaciones del Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Catamarca emitió un comunicado con recomendaciones preventivas. Entre ellas, aconsejaron no introducir la cabeza en aguas termales naturales y evitar especialmente que el agua ingrese por la nariz. Para los lavados nasales, indicaron utilizar únicamente agua destilada, estéril o hervida previamente y luego enfriada.

La entidad también pidió diferenciar la confirmación de la enfermedad de la determinación del sitio donde ocurrió la exposición. "La eventual vinculación con un establecimiento o fuente de aguas termales requiere confirmación mediante la correspondiente investigación epidemiológica y sanitaria, por lo que no podemos anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades sin evidencia suficiente", señaló el Colegio.