¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Su madre está bajo investigación

Caso Isabella: convocan a una marcha en Villa Gesell y citan a declarar a uno de los hijos de Lucía Sosa

La autopsia confirmó que la nena de dos años murió por asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. Este lunes a las 16 horas habrá una marcha para pedir justicia y el miércoles declarará Lucas, hijo de Sosa, quien pidió públicamente que la mujer quede presa.

 

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 27 de julio de 2026 a las 12:58
PUBLICIDAD
La autopsia de Isabella determinó que murió por asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco.

Vecinos de Villa Gesell convocan para este lunes 27 de julio, a las 16.00, una marcha en Circunvalación y calle 105 para pedir "justicia por Isabella y todas las muertes impunes". La nena de dos años murió y su madre, Lucía Sosa, está bajo investigación.

En paralelo, la causa avanza: Lucas, de 17 años e hijo biológico de Sosa dado en adopción, fue citado a declarar para este miércoles 29 de julio. Su abogada, Erika Suárez, confirmó que la fiscalía también convocó a su madre actual.

La cita llega después de que Lucas diera un testimonio de alto impacto en televisión, donde pidió que Sosa "esté presa o en un psiquiátrico" y la definió como "una persona agresiva y sin corazón".

El caso escaló al conocerse los antecedentes de la familia: Sosa fue sospechada y llegó a juicio -del que resultó absuelta- por la muerte de otras dos hijas, Candela (5 meses) y Jazmín (11 meses), en la causa conocida como "Caso Picard" en Mar del Plata. El repudio social que generó ese fallo obligó a la familia a mudarse a Villa Gesell.

La autopsia de Isabella determinó que murió por asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. La investigación continúa con nuevas pericias y estudios socioambientales pendientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD