Caso Isabella: convocan a una marcha en Villa Gesell y citan a declarar a uno de los hijos de Lucía Sosa

Vecinos de Villa Gesell convocan para este lunes 27 de julio, a las 16.00, una marcha en Circunvalación y calle 105 para pedir "justicia por Isabella y todas las muertes impunes". La nena de dos años murió y su madre, Lucía Sosa, está bajo investigación.

En paralelo, la causa avanza: Lucas, de 17 años e hijo biológico de Sosa dado en adopción, fue citado a declarar para este miércoles 29 de julio. Su abogada, Erika Suárez, confirmó que la fiscalía también convocó a su madre actual.

La cita llega después de que Lucas diera un testimonio de alto impacto en televisión, donde pidió que Sosa "esté presa o en un psiquiátrico" y la definió como "una persona agresiva y sin corazón".

El caso escaló al conocerse los antecedentes de la familia: Sosa fue sospechada y llegó a juicio -del que resultó absuelta- por la muerte de otras dos hijas, Candela (5 meses) y Jazmín (11 meses), en la causa conocida como "Caso Picard" en Mar del Plata. El repudio social que generó ese fallo obligó a la familia a mudarse a Villa Gesell.

La autopsia de Isabella determinó que murió por asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. La investigación continúa con nuevas pericias y estudios socioambientales pendientes.