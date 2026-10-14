Caso Maradona: Burlando aseguró que Diego “fue asesinado” y apuntó contra el equipo médico

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este miércoles uno de los alegatos más duros desde el comienzo del debate. Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, aseguró ante el tribunal que el exfutbolista “fue asesinado” y responsabilizó a los profesionales que estuvieron a cargo de su salud durante los últimos días de su vida.

“Hoy tenemos una cita con la historia”, expresó Burlando al comenzar su exposición ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

El abogado sostuvo que lo ocurrido durante la internación domiciliaria de Maradona no puede explicarse como una situación médica inesperada.

“No hubo una complicación imprevisible” ni “un error repentino”, afirmó. Y agregó:

“Ellos sabían que iba a pasar esto”.

La afirmación de que Maradona fue asesinado forma parte de la acusación sostenida por la querella y deberá ser evaluada por el tribunal junto con las pruebas incorporadas durante el juicio y los argumentos de las defensas.

“Mataron a un héroe mitológico”

Durante su exposición, Burlando cuestionó con dureza las condiciones en las que Maradona atravesó sus últimos días. “Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido de la muerte. Lo hicieron de una manera muy cobarde aprovechándose de la vulnerabilidad de su salud”, manifestó.

También acusó a los profesionales de haber “destratado” tanto al paciente como a su familia y sostuvo: “Esta es la triste historia del final de Maradona”, quien, según su planteo, “fue asesinado el 25 de noviembre de 2020”.

El abogado afirmó además que los familiares respetaban las restricciones que se establecían alrededor del exfutbolista y cuestionó que ni siquiera pudieran despedirse de él.

Burlando estructuró su alegato en diez capítulos y repasó diferentes elementos incorporados durante el debate. Entre ellos mencionó conversaciones entre el neurocirujano Leopoldo Luque y el masajista Nicolás Taffarel sobre el deterioro físico que presentaba Maradona.

“El cuerpo de Diego pedía ayuda a los gritos”, sostuvo.

Los cuestionamientos de Petroff y Améndola

Antes de Burlando expusieron los abogados Silvia Petroff y Fabián Améndola, también representantes de Dalma y Gianinna. Petroff puso el foco en las condiciones de la internación domiciliaria y afirmó que “Maradona fue externado de la Clínica Olivos sin encontrarse de alta”.

Según la querella, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni y Ricardo Almirón asumieron responsabilidades sobre la salud del paciente, pero incumplieron los deberes que tenían a su cargo.

Petroff señaló particularmente a Luque y Cosachov por sus funciones en el tratamiento. “Él era su médico de cabecera y ella su psiquiatra, la que firmó el acta de internación domiciliaria. Se encargaban de la salud de Diego y trabajaban codo a codo”, afirmó.

Améndola, por su parte, concentró parte de su exposición en la actuación de Luque, Cosachov y Forlini. “Lejos de iniciar la tarea que como garantes de la salud de Maradona tenían, Luque, Cosachov y Forlini no efectuaron ninguna tarea a los fines de poder determinar las causas concretas de esas alarmas”, sostuvo.

La querella pidió absolver a Pedro Di Spagna

Durante la misma jornada, el equipo de Burlando desistió de acusar al médico clínico Pedro Di Spagna y solicitó su absolución. Para los restantes seis imputados, los representantes de Dalma y Gianinna adhirieron a las calificaciones planteadas por la Fiscalía: homicidio simple con dolo eventual para Luque, Cosachov y Forlini, y homicidio culposo para Díaz, Almirón y Perroni.

El juicio continuará con las exposiciones previstas dentro de la etapa de alegatos. Las defensas de los acusados todavía deberán presentar sus argumentos antes de que el tribunal quede en condiciones de avanzar hacia una decisión sobre las responsabilidades por la muerte de Maradona.