El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanzó este martes con los alegatos de las querellas y nuevos pedidos de condena para los principales acusados. Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, reclamó 16 años de prisión para Leopoldo Luque y 14 años para Agustina Cosachov.

Durante la audiencia también solicitó 16 años de cárcel para Nancy Forlini y 12 años para el psicólogo Carlos Díaz, con lo que elevó varias de las penas requeridas previamente por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Baudry, quien expuso junto a Félix Linfante, representa en esta instancia a dos de los hijos de Maradona: Dieguito Fernando y Jana. La querella pidió además que los principales acusados sean detenidos si son declarados culpables y reclamó inhabilitaciones para el ejercicio profesional.

Las penas que pidió la querella

Para el neurocirujano Leopoldo Luque, Baudry mantuvo la acusación por homicidio simple con dolo eventual y solicitó una condena de 16 años de prisión, junto con una inhabilitación profesional por 10 años.

En el caso de la psiquiatra Agustina Cosachov, reclamó 14 años por homicidio con dolo eventual en concurso real con falsificación de documento, además de una inhabilitación de 10 años.

Para Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, el pedido fue de 16 años de prisión por homicidio con dolo eventual y 10 años de inhabilitación profesional.

Una de las principales diferencias con la Fiscalía apareció en la situación del psicólogo Carlos Díaz.

Mientras los fiscales lo acusaron de homicidio culposo y solicitaron cinco años de cárcel, Baudry consideró que debe responder por homicidio con dolo eventual y pidió una pena de 12 años de prisión, junto con una inhabilitación profesional por el doble del tiempo de la eventual condena.

Para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni, la querella solicitó cuatro años de prisión para cada uno por homicidio culposo, además de las correspondientes inhabilitaciones.

En cambio, Baudry pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, coincidiendo en ese punto con la postura adoptada por el Ministerio Público Fiscal.

Qué había pedido la Fiscalía

Los pedidos de la querella son, en varios casos, superiores a los formulados por los fiscales Ferrari e Iribarren.

La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Luque, 10 para Forlini y ocho para Cosachov, a quienes acusó por homicidio simple con dolo eventual.

Para Díaz pidió cinco años de cárcel por homicidio culposo, mientras que para Almirón y Perroni reclamó cuatro años para cada uno bajo la misma calificación.

En el caso de Di Spagna, los fiscales directamente solicitaron su absolución al considerar que fue “el único que hizo lo que había que hacer”.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona

Los alegatos todavía no terminaron. Este miércoles continuará la exposición de las querellas con la intervención de los abogados Pablo Jurado y Fernando Burlando.

Después deberán desarrollarse las restantes instancias previstas en esta etapa, incluidas las exposiciones de las defensas, antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro quede en condiciones de avanzar hacia una definición.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras atravesaba una internación domiciliaria en una vivienda del barrio privado San Andrés.