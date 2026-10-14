Caso Maradona: la querella de Dalma y Gianinna pidió absolver a Di Spagna y acusó a los otros seis imputados

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este miércoles con los alegatos de la querella que representa a Dalma y Gianinna Maradona. El equipo encabezado por Fernando Burlando adhirió a la acusación formulada previamente por la Fiscalía contra seis de los imputados y desistió de acusar al médico clínico Pedro Di Spagna, para quien solicitó la absolución.

Los abogados Silvia Petroff, Fabián Améndola y Fernando Burlando coincidieron con la calificación planteada por los fiscales adjuntos generales de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

La querella atribuyó el delito de homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la responsable de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

En cambio, para el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni, sostuvo la acusación por homicidio culposo.

Pidieron la absolución de Pedro Di Spagna

Uno de los momentos más significativos de la audiencia ocurrió cuando los representantes de Dalma y Gianinna comunicaron que no formularían acusación contra Pedro Di Spagna y solicitaron su absolución.

Al escuchar el planteo, el médico clínico se emocionó hasta las lágrimas, se tomó la cabeza y agradeció a su defensora oficial, María Julia Marcelli.

El pedido coincide con la postura que ya había adoptado la Fiscalía, que durante su alegato también había solicitado la absolución del profesional.

“La ambulancia nunca estuvo”

La exposición comenzó con Petroff, quien reconstruyó el período comprendido entre la operación de Maradona por un hematoma subdural en la Clínica Olivos y su posterior internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés, en Tigre.

“Luque nunca dejó de ser el médico de cabecera”, sostuvo la abogada durante su intervención. También repasó las patologías que presentaba Maradona antes de su muerte, entre ellas tabaquismo, obesidad, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática e hipertensión, y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la atención domiciliaria.

“Hubo deficiencias en el equipo de Enfermería”, afirmó Petroff, quien además recordó que se habían anulado controles nocturnos.

Otro de los puntos cuestionados fue la disponibilidad de asistencia ante una eventual emergencia. “La ambulancia que había sido pedida que estuviera fuera de la casa nunca estuvo, ni siquiera cerca”, aseguró. También señaló que quienes estaban en contacto con Maradona advertían que se encontraba hinchado.

Petroff sostuvo que los acusados “ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar actos específicos que debieron desarrollar en torno de su función”. Durante ese tramo, el juez Alberto Gaig interrumpió la exposición y observó que el alegato debía sustentarse en la valoración de la prueba incorporada durante el debate.

El juicio continúa con los alegatos

La presentación de la querella de Dalma y Gianinna se produce después de que la Fiscalía solicitara penas de 12 años de prisión para Luque, 10 para Forlini, ocho para Cosachov, cinco para Díaz y cuatro años para Almirón y Perroni, además de pedir la absolución de Di Spagna.

También se conoció previamente el planteo de otra de las querellas, que representa a Dieguito Fernando y Jana Maradona, que reclamó penas más elevadas para varios de los acusados.

El proceso ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro continúa en la etapa de alegatos. Una vez finalizadas las exposiciones de las querellas todavía deberán presentar sus argumentos las defensas de los acusados antes de que el tribunal quede en condiciones de avanzar hacia una definición.