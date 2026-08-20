Caso Maradona: pidieron allanar Los Arcos y Swiss Medical por el uso de la historia clínica de Don Diego

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el fiscal Patricio Ferrari solicitara el allanamiento del Sanatorio Los Arcos y de Swiss Medical, en el marco de la investigación por el presunto uso de la historia clínica de Don Diego, padre del exfutbolista, durante el trabajo realizado por la Junta Médica.

La medida busca determinar cómo llegaron al expediente estudios médicos que corresponderían al padre de Maradona y que habrían sido utilizados durante el análisis de la atención recibida por el astro antes de su muerte. La irregularidad quedó expuesta durante las últimas audiencias del debate oral.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, Ferrari también solicitó que el nefrólogo Hernán Trimarchi sea investigado por presunto falso testimonio. El especialista había declarado durante el juicio y habría analizado estudios pertenecientes a Don Diego, realizados entre 2012 y 2015, período en el que permaneció internado en el Sanatorio Los Arcos.

El hallazgo generó un fuerte impacto en el proceso judicial porque la Junta Médica creada para analizar las circunstancias de la muerte de Maradona habría incorporado documentación médica correspondiente a su padre, fallecido el 25 de junio de 2015. La defensa detectó inconsistencias al comparar la documentación y los números de afiliación correspondientes a ambos pacientes.

El fiscal Ferrari sostuvo este jueves que el episodio no debería utilizarse para hacer caer el juicio y afirmó que la documentación cuestionada ingresó al expediente con una identificación que la vinculaba con Diego Armando Maradona. También apuntó contra la documentación remitida por Swiss Medical y aseguró que se trató de una situación que deberá ser investigada.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando pidió que también se allane la Clínica Olivos, donde Maradona fue operado de un hematoma subdural semanas antes de su fallecimiento. Los pedidos quedaron ahora bajo análisis del tribunal, que pasó a un cuarto intermedio para resolver sobre las medidas solicitadas.

La controversia se suma a un momento particularmente sensible del segundo juicio por la muerte de Maradona. La prueba médica ocupa un lugar central en el debate y las nuevas medidas buscan establecer con precisión qué documentación fue incorporada, de dónde provino y qué conclusiones pudieron haberse elaborado a partir de ella.