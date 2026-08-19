El insólito error que complica el caso Maradona: la Junta Médica habría analizado la historia clínica de su padre

La causa por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner bajo la lupa el trabajo de la Junta Médica Interdisciplinaria que intervino en la investigación. Durante las declaraciones de los peritos que participaron de la elaboración del informe médico, se detectó que documentación clínica utilizada para analizar el estado de salud de Diego Maradona habría correspondido en realidad a su padre, Don Diego.

El dato fue revelado en el marco del segundo juicio que se lleva adelante por la muerte del astro y generó preocupación entre las partes, debido a que la Junta Médica ocupa un lugar central dentro de la investigación. Fuentes vinculadas al expediente calificaron la situación como “un desastre para San Isidro y la Fiscalía”.

El error que quedó expuesto durante el juicio

La confusión habría surgido a partir de documentación médica vinculada al sistema de Swiss Medical. Don Diego también había recibido atención médica a través de esa empresa, por lo que algunos de sus estudios habrían quedado incorporados al material que posteriormente fue revisado por los especialistas encargados de analizar el cuadro clínico de su hijo.

El punto que ahora deberá determinar la Justicia es qué ocurrió con esa documentación y, fundamentalmente, si los peritos utilizaron información correspondiente a Don Diego para elaborar alguna de las conclusiones incluidas en el informe sobre la salud de Diego.

La situación tomó especial relevancia porque los integrantes de la Junta Médica comenzaron a declarar en el juicio y, durante esas exposiciones, las partes están revisando en detalle los estudios y antecedentes médicos utilizados para reconstruir el estado de salud del exfutbolista.

Qué puede pasar con el informe de la Junta Médica

La aparición de documentación perteneciente a otra persona no implica, por sí sola, que todo el informe de la Junta Médica quede invalidado.

La discusión estará centrada en establecer si esos estudios fueron efectivamente considerados para llegar a alguna conclusión relevante sobre Diego Maradona. Para eso, las defensas y las querellas deberán contrastar la documentación incorporada al expediente con las historias clínicas originales y determinar qué información fue utilizada por los especialistas.

Fuentes citadas por Noticias Argentinas señalaron que, una vez que se acredite la confusión con la documentación de Don Diego, habrá que analizar “qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba”, con el objetivo de evitar que una premisa equivocada haya tenido incidencia en las conclusiones médicas.

Un informe clave en la investigación

La Junta Médica Interdisciplinaria elaboró uno de los informes centrales de la investigación sobre la muerte de Maradona. Sus conclusiones fueron utilizadas para evaluar el tratamiento que recibió el exfutbolista durante sus últimos días y el accionar de los profesionales que estaban a cargo de su atención domiciliaria.

El informe cuestionó la asistencia recibida por Maradona y sostuvo que atravesaba un deterioro progresivo que debía haber sido advertido y atendido de otra manera. Durante las últimas audiencias, distintos especialistas que participaron de aquella evaluación comenzaron a explicar ante el tribunal los fundamentos de sus conclusiones.

Por eso, la aparición de documentación correspondiente a Don Diego abre ahora un nuevo frente dentro del debate judicial: determinar si se trató de un error administrativo sin consecuencias sobre las conclusiones de los peritos o si, por el contrario, esa documentación fue utilizada para fundamentar parte del informe médico.

Mientras avanza el segundo juicio, la Justicia deberá establecer el alcance real de la confusión y si tuvo alguna incidencia concreta en las conclusiones que sostienen una parte importante de la investigación por la muerte de Diego Maradona.