La municipalidad de Choele Choel llevó adelante una intervención clave sobre la Ruta Nacional 22, uno de los corredores más transitados de la región. Con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación, el equipo municipal ejecutó tareas de despeje, limpieza y ordenamiento en distintos sectores de la traza.

Los trabajos incluyeron el retiro de arena, piedras y residuos acumulados en las banquinas y zonas linderas, además de acciones específicas para mejorar la visibilidad en puntos estratégicos. Estas tareas resultan fundamentales en una vía donde conviven el tránsito local, el transporte de carga y la circulación interurbana, generando un flujo constante de vehículos que requiere condiciones seguras y previsibles.

La mejora en la visibilidad y el orden del entorno impacta directamente en la seguridad vial, reduciendo riesgos y favoreciendo una circulación más ordenada. Desde el municipio se destacó que estas acciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido, que apunta a mantener en condiciones espacios estratégicos para la comunidad y garantizar un tránsito acorde al nivel de demanda que presenta la Ruta 22.

La intervención municipal en la Ruta 22 apunta a garantizar una circulación más ordenada y segura para automovilistas y transporte de carga

Las autoridades remarcaron la importancia de intervenir de manera planificada en corredores de alto tránsito, ya que el mantenimiento preventivo permite anticipar situaciones de riesgo y consolidar un entorno más seguro para automovilistas y peatones. En este sentido, se subrayó que la seguridad vial no depende únicamente de la infraestructura, sino también de la responsabilidad compartida entre organismos públicos y usuarios de la ruta.

Las tareas de limpieza y acondicionamiento continuarán en distintos sectores de la Ruta 22, consolidando una línea de trabajo enfocada en el mantenimiento, la prevención y el cuidado del espacio público.