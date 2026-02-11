Otra vez su nombre vuelve a encender las alarmas judiciales. Lidia Esther Lobos, la “viuda negra” de Choele Choel que el año pasado se volvió viral tras su escandalosa detención, fue acusada ahora de seducir y drogar a un jubilado de 75 años en Lomas de Zamora para robarle 35 mil dólares, relojes y joyas, en lo que es el botín más grande que se conoce en su historial delictivo.

Según la denuncia radicada en la UFI N°8 de Lomas, la joven rionegrina tejió durante semanas una relación falsa con el hombre, mostrándose como una compañera afectuosa y atenta. Sin embargo, detrás de esa fachada romántica, los investigadores sospechan que todo formaba parte de una estrategia fría y calculada. Porque no fue un encuentro casual ni una cita improvisada: fue una emboscada emocional.

De acuerdo a la presentación judicial, Lobos compartió una cena con el jubilado y, en ese contexto íntimo, le colocó un potente somnífero en la bebida. El hombre cayó profundamente dormido. Cuando despertó, la escena era devastadora. Faltaban 35 mil dólares en efectivo, relojes, cadenas y otros objetos de valor. La casa estaba revuelta. Y ella, claro, ya no estaba.

Pero eso no fue todo. Fuentes vinculadas a la causa aseguran que, tras concretar el robo, la joven incluso se burló enviando fotos del botín. Un gesto que no solo agrava su situación judicial, sino que exhibe un patrón que ya se repite.

No es la primera vez

Cuando la detuvieron en Choele Choel en diciembre del año pasado, la Justicia porteña contaba con dos hechos casi comprobados de su autoría. Meses antes, en Caballito, está acusada de haber drogado a un hombre para llevarse 4 mil dólares, una guitarra eléctrica, joyas y más de cinco millones de pesos tras vaciarle la billetera virtual. En Núñez, en tanto, habría montado una relación ficticia con visitas reiteradas, hasta que una noche lo dejó inconsciente tras “condimentarle” el fernet y le desvalijó el departamento. Incluso, según la causa, le habría pedido un millón de pesos para devolverle lo robado.

Por esos dos hechos, surgió la detención que la catapultó a la fama ocurrió en diciembre pasado. Tras las denuncias en Buenos Aires, Lobos se refugió en Choele Choel, su ciudad. Estaba en la casa de sus padres, hasta allí llegó la Policía rionegrina que no la encontró pero le dejó un mensaje para que pase por la Comisaría 8°. Una vez que mordió el anzuelo, la detuvieron y la imagen recorrió el país y el mundo: esposada, de espaldas, con una calza ajustada que marcaba su figura y una voluminosa cola que desató comentarios, memes y comparaciones inevitables con la verdadera araña viuda negra, esa que atrae, seduce y luego ataca.

Aquella foto, junto a una policía rionegrina, fue combustible para redes sociales. Reels con millones de reproducciones, artículos internacionales y un apodo que ya no la abandonó. Cumplió 21 años detenida, pasó por tribunales porteños y negó todas las acusaciones. Pero las causas siguieron avanzando.

Ahora, con esta nueva denuncia que tiene como víctima a un hombre de 75 años, su situación judicial vuelve a complicarse. Ya no se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi que se repite: seducción, confianza, droga y robo.

Mientras la Justicia analiza unificar expedientes y avanzar con indagatorias, una pregunta empieza a sobrevolar los tribunales: ¿actuaba sola o hay algo más detrás de la joven que convirtió el engaño amoroso en su arma más letal?

Por lo pronto, la "viuda negra" vuelve a escena. Y esta vez, el botín fue en dólares, pero en el recuerdo colectivo permanece la foto sacada en la Comisaría 8° de Choele Choel.