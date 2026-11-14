Investigan un intento de abuso contra una adolescente en el barrio Sarmiento de Centenario

Una adolescente de 16 años consiguió escapar de un hombre que la habría atacado en la vía pública y encontró refugio en una vivienda cercana en Centenario. El episodio se registró minutos después de las 15 del viernes 13 de noviembre, en inmediaciones de las calles El Salvador y Salta, en el barrio Sarmiento.

Según informó Centenario Digital, la joven caminaba por el sector cuando un hombre que circulaba en bicicleta se acercó y comenzó a realizarle tocamientos sin su consentimiento. La adolescente logró alejarse corriendo y pidió ayuda en una casa de la zona.

El sospechoso escapó antes de la llegada de la Policía. Minutos después, efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario se presentaron en el lugar y entrevistaron a la víctima, que atravesaba un estado de conmoción por lo ocurrido.

La madre de la adolescente se encontraba trabajando en otra ciudad cuando recibió la noticia. Al enterarse de la situación, viajó de urgencia hacia Centenario para acompañar a su hija.

Las cámaras de seguridad serán clave

La investigación busca establecer la identidad del hombre y reconstruir el recorrido que realizó después de escapar. Los registros de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones podrían resultar importantes para identificarlo y determinar hacia dónde se dirigió.

Hasta el momento, la adolescente no habría podido aportar características físicas precisas del sospechoso. Ese dato representa una de las principales dificultades para avanzar en su identificación.

Mientras continúan las averiguaciones, los investigadores buscan reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia y establecer las circunstancias del ataque denunciado en el barrio Sarmiento.