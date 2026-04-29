Chos Malal vivió este 29 de abril una nueva jornada por el Día del Animal con actividades gratuitas en distintos sectores de la ciudad. Hubo vacunación antirrábica, desparasitación, entrega de turnos para castración y difusión de perros que buscan hogar. La movida se desplegó en simultáneo en la Costanera, Plaza del barrio Uriburu y Parque La Hoya.

Resaltaron que están realizando una colecta para que puedan sobrellevar mejor la llegada de los días fríos

La iniciativa contó con el trabajo de la agrupación solidaria Entre Colitas Chos Malal, integrada por voluntarias que asisten a perros abandonados o lastimados y luego impulsan su recuperación para darlos en adopción.

En diálogo con Celina Barchiesi, periodista de Prima Multimedios en el Alto Neuquén, dos integrantes del grupo indicaron que colaboran en un espacio del corralón municipal. “Somos un grupo de voluntarias que trabajamos donde tenemos un lugar para transitar a los animales que encontramos en estado de abandono o con alguna lesión. Los recuperamos para luego dar en adopción”, señalaron Fátima y Araceli.

Las voluntarias sostienen rescates y cuidados diarios

Además de la atención básica, el grupo realiza paseos recreativos con los animales. Según contaron, esa tarea mejora la conducta y reduce la ansiedad de muchos perros que llegan en malas condiciones.

Las tareas incluyeron la aplicación de vacunas.

“Los paseos hacen que no se angustien y les bajen la ansiedad. También sirven para que, el día que tengan un hogar, ya tengan esa costumbre y no les resulte difícil”, remarcaron. Las voluntarias indicaron que el acompañamiento municipal con alimento y acciones puntuales permitió sostener parte del trabajo cotidiano. Sin embargo, buena parte de la tarea sigue siendo autogestionada.

La campaña suma abrigo y búsqueda de hogares

Con la llegada del frío, el grupo también lanzó una colecta de colchones de una plaza sin resortes, mantas y frazadas para los perros alojados en el corralón municipal.

Durante la jornada se ponderó la importancia de las salidas recreativas.

Durante la jornada insistieron además con la necesidad de castrar mascotas para reducir la sobrepoblación canina en Chos Malal. “Es una acción gratuita que se hace hace muchos años y es necesaria para bajar la cantidad de perros”, expresaron.

Fátima y Alicia destacaron la importancia de la adopción responsable.

Otro eje fuerte del día fue la adopción responsable. Entre los animales presentados estuvieron Kuruf y Dante, dos perros rescatados que esperan una familia. “Ya es hora de que tengan un hermoso hogar”, pidieron desde la organización.