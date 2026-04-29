El Doctor Ignacio Lucas Albarracín fue el gran precursor de la primera Ley Nacional de Protección de Animales (2786) promulgada en 1891.

Fue una de las primeras regulaciones oficiales contra el maltrato animal en el país que sirvió como base legal para la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y posteriormente, para la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También propuso la incorporación en los programas escolares, de la materia “Educación Humanitaria”, destinada a fomentar la bondad a los animales a las futuras generaciones.

Albarracín, fijó el 29 de abril como día para celebrarlos y tomar conciencia de nuestra responsabilidad como sociedad, en su cuidado y en el cumplimiento de la ley contra el maltrato animal. Esta fecha coincidió en 1926, con su fallecimiento.

Ignacio Albarracín, el padre del proteccionismo argentino.

Nació en Córdoba el 31 de julio de 1850. Luego de recibirse de abogado en 1873, eligió un camino poco convencional para la época, dedicar su carrera a la defensa de los derechos de los animales. Fue secretario de la Sociedad Protectora de Animales desde su fundación en 1879 y más tarde, Presidente de la institución, tras suceder a Domingo Faustino Sarmiento en 1885.

Era conocido como “el loco” debido a sus costumbres, consideradas excéntricas para aquellas épocas, como por ejemplo interponerse delante de los carruajes para impedir el maltrato a los caballos o encabezar campañas contra prácticas sociales, aceptadas y naturalizadas, como las corridas de toros, las riñas de gallos y el tiro a la paloma. También se manifestó en contra de los zoológicos y los circos que utilizaban animales.

El 29 de abril también invita a reflexionar sobre otras celebraciones que homenajean a perros, gatos y demás, animales de compañía, muy cercanos al corazón humano.

¡Feliz día! y gracias por ese amor incondicional!



