La leche humana es un alimento único, pero la ciencia comienza recién ahora a comprender la verdadera dimensión de su complejidad. Así lo destacó la Tec. Puericultora y Doula, Laura Zurzolo, de Villa La Angostura, al analizar los avances de la metabolómica, una disciplina que estudia los compuestos presentes en los fluidos biológicos y que permitió descubrir miles de moléculas activas en la leche materna.

Según explicó la profesional, durante mucho tiempo la leche fue estudiada principalmente por su contenido de proteínas, grasas y carbohidratos. Sin embargo, las investigaciones actuales muestran un panorama mucho más amplio.

“La leche humana es más que alimento: es un lenguaje molecular que escribe en el cuerpo del bebé su salud futura”, afirmó Zurzolo.

En este marco, la especialista indicó que se han identificado más de 400 metabolitos diferentes, entre ellos oligosacáridos, aminoácidos, hormonas, enzimas y lípidos complejos, que cumplen funciones esenciales en el desarrollo infantil.

“Cada molécula es un mensaje biológico que orienta el desarrollo del bebé”, sostuvo.

El impacto en el sistema inmunológico

Uno de los aspectos más relevantes observados por la investigación científica es la influencia de la leche humana sobre la microbiota intestinal y el sistema inmune. En este sentido, la profesional señaló que "los oligosacáridos presentes en la leche actúan como prebióticos naturales, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas y fortaleciendo las defensas del organismo".

Además, destacó que diversos estudios han identificado compuestos capaces de proteger frente a infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como de modular procesos inflamatorios durante los primeros meses de vida.

“Cada molécula es un mensaje biológico que orienta el desarrollo del bebé”, sostuvo la especialista.

Un aporte clave para el desarrollo cerebral

Otra de las áreas en las que la metabolómica permitió profundizar el conocimiento es el desarrollo neurológico infantil. Respecto a esto, Laura Zurzolo explicó que la leche materna contiene nutrientes fundamentales como el DHA y el ácido araquidónico, necesarios para la formación de conexiones neuronales y la mielinización del sistema nervioso.

En este sentido, mencionó que las investigaciones citadas muestran que la presencia y variación de estos componentes puede estar asociada a diferencias en el desarrollo cognitivo y visual de los niños, e incluso a mejores resultados en evaluaciones cognitivas realizadas durante la primera infancia.

Una nutrición que se adapta a cada bebé

Uno de los hallazgos que más llama la atención en la comunidad científica es la capacidad de adaptación de la leche humana. De acuerdo con la especialista, su composición cambia según la edad del bebé, el estado de salud de quien amamanta e incluso el tipo de parto.

Esta diversidad abre nuevas posibilidades para comprender mejor las necesidades nutricionales en situaciones especiales, como los nacimientos prematuros o determinadas enfermedades.

“La metabolómica nos invita a mirar la lactancia con respeto renovado: no como un acto natural que damos por sentado, sino como un fenómeno biológico de una sofisticación extraordinaria”, expresó.

La importancia de proteger la lactancia

Para la Puericultora, los avances científicos refuerzan la necesidad de promover y proteger la lactancia humana como una política pública de salud. En ese lineamiento, sostuvo que cada nuevo descubrimiento evidencia que la leche materna posee características imposibles de reproducir completamente mediante fórmulas artificiales.