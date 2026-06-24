La Policía del Neuquén inauguró este miércoles el espacio “Amigos de la Lactancia” en la Jefatura de Policía, ubicada en la ciudad de Neuquén. El nuevo ámbito fue creado para promover y facilitar la lactancia materna dentro de la institución policial.

Del acto participaron el jefe de Policía, Comisario General Carlos Tomás Díaz Pérez, el subjefe Comisario General Walter San Martín, integrantes del Consejo Asesor Superior, autoridades provinciales y municipales, además de vecinos que acompañaron la actividad.

La iniciativa ya se encuentra en funcionamiento y forma parte de una política institucional orientada a garantizar condiciones adecuadas para las madres trabajadoras, fortalecer la igualdad de oportunidades y generar entornos laborales más inclusivos.

El nuevo espacio busca acompañar a las madres dentro de la fuerza

La apertura del espacio “Amigos de la Lactancia” representa un avance en las políticas de bienestar laboral impulsadas por la Policía del Neuquén.

Según se informó durante el acto inaugural, el objetivo es ofrecer un lugar adecuado, cómodo y seguro para que las madres puedan amamantar o extraer leche materna durante su jornada laboral, favoreciendo la continuidad de la lactancia y la conciliación entre la vida familiar y el trabajo.

La iniciativa también apunta a fortalecer el acompañamiento institucional durante una etapa clave para las familias y para el desarrollo de la primera infancia.

Qué cambia desde ahora para el personal policial

Con la puesta en marcha de este espacio, las trabajadoras de la fuerza cuentan con un ámbito especialmente acondicionado para ejercer un derecho reconocido por organismos sanitarios nacionales e internacionales.

La medida se suma a otras acciones que la Policía del Neuquén viene desarrollando en materia de modernización institucional, inclusión y equidad de género. En los últimos años la fuerza avanzó en la incorporación de mujeres a cargos de conducción, áreas operativas y nuevas unidades especializadas.

Una política alineada con las recomendaciones sanitarias

La lactancia materna es promovida por organismos de salud de todo el mundo debido a sus beneficios para el desarrollo infantil y la salud de las madres.

Autoridades de la Policía del Neuquén durante la inauguración del espacio Amigos de la Lactancia en la Jefatura policial.

La creación de espacios de lactancia en organismos públicos y privados busca reducir una de las principales dificultades que enfrentan muchas mujeres al regresar a sus puestos laborales luego de la licencia por maternidad.

Especialistas coinciden en que contar con lugares adecuados favorece la continuidad de la lactancia exclusiva durante los primeros meses de vida y mejora las condiciones de cuidado familiar.

El proceso de transformación dentro de la Policía del Neuquén

La inauguración del espacio “Amigos de la Lactancia” se enmarca en un proceso más amplio de transformación institucional.

Durante los últimos años, la Policía del Neuquén impulsó medidas vinculadas a la equidad de género, la incorporación de mujeres en puestos estratégicos y la generación de nuevos ámbitos de participación dentro de la fuerza. Entre esos avances se destacan la creación de la primera división de Infantería integrada exclusivamente por mujeres y el reconocimiento internacional recibido por iniciativas vinculadas a la perspectiva de género.