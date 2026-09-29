La Noche de las Mamos alcanzó las 1.264 mamografías realizadas en cinco jornadas en la provincia de Neuquén. La quinta edición sumó 198 estudios y llevó la atención a hospitales, centros privados y un dispositivo móvil en distintas localidades de la provincia.

La estrategia es impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través del Ministerio de Salud. La propuesta se realiza cada 24 del mes y amplía los horarios habituales para que más personas puedan acceder a controles mamarios.

Durante la última jornada, el Hospital Castro Rendón realizó 35 mamografías y el Hospital Heller sumó otras 17. También participaron establecimientos de Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul, Villa La Angostura, Añelo, Zapala, Chos Malal y Junín de los Andes.

La distribución de los 198 estudios mostró el alcance territorial de la iniciativa. El Hospital Centenario concretó 14 mamografías; el Hospital Cutral Co/Plaza Huincul, 17; el Hospital de Villa La Angostura, 5; el Hospital de Añelo, 13; el Hospital Zapala, 23; y el Hospital Chos Malal, 8.

A ese circuito se sumaron prestadores y dispositivos que ampliaron la cobertura. Leben Salud realizó 35 estudios, el Mamógrafo Móvil concretó 20 y el Centro Médico San José de Junín de los Andes incorporó otros 11.

La estrategia amplía la atención en distintas localidades

La iniciativa busca reducir una de las principales barreras para los controles preventivos: la dificultad para acceder a un estudio dentro de los horarios habituales. Por eso, los establecimientos extienden su atención durante una jornada especial y acercan la posibilidad de realizar una mamografía a diferentes puntos de Neuquén.

El despliegue incluye ciudades del área metropolitana y localidades del interior provincial. El esquema permitió incorporar establecimientos de la zona del Alto Valle y de la región norte patagónica, además de destinos cordilleranos como Villa La Angostura y Junín de los Andes.

La participación de efectores públicos y privados también amplía la capacidad disponible. El Mamógrafo Móvil suma, además, una alternativa para acercar el diagnóstico por imágenes a distintos sectores del territorio neuquino.

Neuquén sostiene los controles para detectar el cáncer de mama

Las cinco ediciones acumularon 1.264 mamografías. El resultado permite dimensionar el alcance que tuvo la propuesta desde su puesta en marcha y refuerza el objetivo de facilitar controles preventivos en toda la provincia.

La mamografía cumple un papel central en la detección temprana del cáncer de mama. El acceso oportuno al estudio permite identificar alteraciones que requieren evaluación médica y avanzar con el seguimiento correspondiente.

La Noche de las Mamos continuará con nuevas jornadas cada 24 del mes. El esquema mantendrá la combinación de horarios ampliados, presencia territorial y participación de establecimientos públicos y privados para acercar los controles mamarios a más personas en Neuquén.