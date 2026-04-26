En un contexto donde los incendios forestales dejaron huellas visibles en la región, una nueva jornada de restauración busca revertir ese escenario con acciones concretas. La iniciativa es impulsada por el programa Plantando Patagonia de la organización Circuito Verde, que convoca a personas mayores de 18 años a participar de una plantación en la reserva forestal de Loma del Medio, en la zona del Río Azul.

La actividad, abierta a la comunidad y con cupos limitados, será el 9 de mayo y apunta especialmente a quienes nunca participaron en este tipo de experiencias. “Priorizamos siempre personas que nunca hayan ido a una acción de restauración, porque nos parece importante generar estos espacios de conexión con el bosque”, explica la bióloga y coordinadora del programa, Victoria Bergter. La propuesta implica una jornada completa en terreno agreste, con esfuerzo físico y contacto directo con un ecosistema que busca recuperarse.

Quiénes pueden participar y cómo es la jornada

La jornada reunirá a unas cien personas en el bosque, en una experiencia que combina trabajo ambiental y educación. La participación es abierta, aunque requiere inscripción previa -abierta hasta el martes 28 de abril- y cierta experiencia en montaña debido a las condiciones del terreno.

Se plantarán 2000 plantines de nativas (foto @natmi.ph/Circuito Verde)

“Es una actividad al aire libre, vamos a estar todo el día afuera, salimos muy temprano y volvemos muy tarde. Se requiere cierto esfuerzo físico, caminamos en áreas agrestes”, detalla Victoria. Además, explicó que hay cupos tanto para personas de Bariloche como de la Comarca Andina, con el objetivo de generar intercambio entre territorios.

Detrás de la jornada hay un trabajo previo intenso: desde la gestión de financiamiento hasta la logística completa del evento. “Es una actividad muy cara, entonces durante todo el año presentamos proyectos a fondos internacionales”, indica. A eso se suma la organización del transporte, alimentos, herramientas y la coordinación de grupos.

La inscripción es para gente de Bariloche y de la comarca andina (Foto: Vito Piras/ Circuito Verde)

El día de la plantación, los voluntarios se dividen en patrullas guiadas por personas capacitadas, muchas de ellas con formación en primeros auxilios en áreas agrestes. “Tan importante como plantar bien un árbol es la sensibilización ambiental. Buscamos movilizar personas”, resumió.

Dónde se planta y por qué se eligen esos lugares

Las plantaciones se realizan en zonas afectadas por incendios recientes, como los ocurridos en 2023 y 2025 en el área de Loma del Medio. Allí, el trabajo se articula con el INTA Bariloche, que gestiona el territorio.

El trabajo se articula con el INTA Bariloche (foto @natmi.ph/Circuito Verde)

“El lugar se elige en conjunto con el INTA, teniendo en cuenta la accesibilidad, la necesidad del bosque y el valor ambiental del área”, explica Victoria. En particular, se priorizan sectores con especies nativas como cipreses y coihues, que no rebrotan naturalmente y requieren intervención para recuperarse.

Además de plantar, el equipo realiza monitoreos y pruebas para evaluar qué estrategias funcionan mejor. “No solo nos interesa plantar, sino saber qué pasa después. Para eso necesitamos datos”, señala.

Las jornadas de restauración comenzaron en 2021 (Foto: Vito Piras/ Circuito Verde)

Las jornadas de restauración comenzaron en 2021 y desde entonces se sostienen año a año, incorporando aprendizajes. “Hoy es mucho más fácil encontrarse con un bosque incendiado, pero es distinto entrar, estar ahí y plantar”, reflexiona.

Qué es Circuito Verde y qué proyectos impulsa

Circuito Verde es una asociación civil integrada por voluntarios, en su mayoría vinculados a disciplinas ambientales, que trabaja desde hace una década en Bariloche. Su objetivo es mejorar la situación socioambiental a través de distintos programas.

4ta. Edición de Plantando Patagonia (foto: Brando Zuñiga/ Circuito Verde)

Uno de ellos es Plantando Patagonia, enfocado en la restauración activa mediante plantaciones, control de especies exóticas y recuperación de áreas degradadas. Pero el trabajo no empieza en el bosque: “Todo comienza con una semilla que alguien recolectó hace dos años, la cuidó y hoy está lista para ser plantada”, explica Victoria..

La organización también desarrolla iniciativas de educación ambiental en escuelas y proyectos de huertas comunitarias, con un enfoque que combina lo técnico y lo social. “Nos importa plantar, pero lo que más nos importa es movilizar corazones”, afirma.

Además de plantar, el equipo realiza monitoreos y pruebas (Foto: Vito Piras/ Circuito Verde)

Con cada jornada, la propuesta busca algo más que sumar árboles: construir un vínculo con el territorio y generar conciencia sobre el cuidado del ambiente en una región donde los incendios ya forman parte del paisaje.