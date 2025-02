Matías Villegas: El brigadista que documenta la lucha contra el fuego

La Navidad del 2024 quedará marcada en el calendario como el inicio de una temporada complicada para la Patagonia. Es que la caída de un rayo en las cercanías del lago Los Manzanos (a unos 90 kilómetros de Bariloche) desató un incendio forestal de una magnitud impresionante, que aun hoy continúa. Este episodio fue el primero de varios fuegos que, por diversos motivos que aún se investigan, están arrasando con bosques y poblados de Río Negro, Chubut y Neuquén.

En medio de este vendaval caliente, cientos de brigadistas, bomberos y voluntarios lo dan todo para luchar contra las llamas. Como Matías Villegas, este joven de Lago Puelo que además de combatir el fuego, es documentalista y captura momentos cruciales con su cámara y nos muestra el trabajo propio y el de sus compañeros.

Matías Villegas tiene 32 años. Es brigadista en Patagonia y documentalista.

El llamado del fuego

Matías tiene 32 años y confiesa que “al principio no pensaba en esta vocación”. Sin embargo, allá por 2016 otro incendio movilizó los planes de este chubutense. Fue así que a finales de ese año “me enteré que en la Brigada Nacional Sur –conocida en la Comarca como El Plan– estaba abierta la inscripción para incorporar gente. Con un amigo dejamos el currículum y nos inscribimos pensando en trabajar esa temporada de verano y continuar con la idea de irme a Capital”, cuenta.

uD83EuDDD1?uD83DuDE92 CONOCÉ LA HISTORIA DE MATÍAS VILLEGAS, EL BRIGADISTA QUE COMBATE INCENDIOS Y MUESTRA LA ACCIÓN CON SU CÁMARA | A través de su perfil de Instagram @golonmountain, él muestra el día a día de la dura tarea que llevan adelante los brigadistas



uD83DuDD17 La nota ?? https://t.co/tvlHhDnlhb pic.twitter.com/LyBAnkG6CQ — mejorinformado.com (@mejorinformado) February 21, 2025

“Ya había tenido situaciones frente al fuego y me gusta la adrenalina que se experimenta y poder ayudar. Pasé las pruebas teóricas, prácticas y físicas e ingresé como nuevo combatiente con un contrato anual”, recuerda. Y continúa: “Con el transcurso del tiempo me fui apasionando con cada incendio, con cada situación vivida, con cada convivencia en grupo. Y, por supuesto, el reconocimiento de la gente es un plus después de cada comisión larga, en la que volvés a casa roto físicamente”.

Matías integra la Brigada Nacional Sur (conocida en la Comarca como El Plan), del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Hoy, instalado en la Patagonia, Matías cumple guardia a diario en la base ubicada en Las Golondrinas, a metros del Paralelo 42 que divide Río Negro con Chubut, sobre la Ruta 40. “En el turno se realizan diversas tareas: mantenimiento de herramientas, del parque de la base y de los vehículos. Fuera de temporada se hace limpieza de caminos y senderos turísticos afectados por la nieve o por el mismo crecimiento de la vegetación”, explica.

Entre entrenamientos y talleres para diferentes instituciones, los brigadistas suman horas de práctica y capacitaciones: “Siembre hay actividad para hacer. Nuestros maestros son personas que llevan casi 30 años en incendios y están acostumbrados a trabajar en el ámbito forestal y no pueden quedarse quietos”.

Pero toda esta rutina se detiene cuando el fuego ataca.

En las redes sociales, la gente destaca la labor de los brigadistas con mensajes de aliento como: "BOMBEROS, EL EJÉRCITO MÁS NOBLE DE LA NACIÓN".

Un brigadista detrás de escena

Además de ayudar y combatir el fuego, Matías es un apasionado del séptimo arte y comenzó la carrera de Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual que se dicta en El Bolsón, en la Universidad Nacional de Río Negro. “Fue una etapa de mi vida que duró tres años y, si bien no continué, mis estudios me dejaron una base sólida que se puede seguir perfeccionando en cualquier momento”, relata.

Con esta base que combina vocación y know how, Matías combina lo audiovisual con los incendios y comparte sus videos en los perfiles panteras.xix y golonmountain de TikTok e Instagram. “Puedo mostrar lo impactante que puede ser el fuego cuando consume todo; y, aunque son sumamente destructivas, las llamas, a los ojos, son impactantes. Capturar esos momentos me parece un buen contenido para compartir con la gente”, expresa.

“Simplemente muestro lo impactante que puede ser el fuego consumiendo, y también lo espectacular que se ve un disparo de agua del avión o de un helicóptero; y por supuesto, documentar la gran labor que hacemos con mis compañeros”, destaca.

En ese oficio de documentar lo que ve, se considera “bastante paisajista”. “El lugar en donde vivo tiene las cuatro estaciones muy bien marcadas y cada una de ellas es una película distinta. Me encanta contemplar puntos panorámicos desde cerros, cascadas, lagos y todo lo que el bosque andino Patagónico ofrece”, explica.

“Desde el primer incendio que me tocó ir tuve la idea de llevar mi vieja Nikon”, narra. Y continúa: “Al estar estudiando tenía lo audiovisual muy presente y quería capturar todos los momentos: copiaba estilos de fotógrafos documentalistas, fotografiaba lo que sea, desde rostros cansados y tiznados hasta herramientas, quería convertir en arte expresivo todo”.

Matías combina su trabajo de brigadista con sus conocimientos en el campo audiovisual y comparte escenas impactantes.

El fuego no da tregua

Desde el origen de las llamas, durante las últimas semanas del 2024, tanto Matías como sus compañeros fueron citados a la primera línea de lucha contra el fuego. Los incendios se sucedieron más tarde en Epuyén, El Bolsón y El Manso, junto con otros siniestros en el Parque Nacional Lanín. Según los datos, se consumieron más de 37 mil hectáreas de bosques y viviendas en toda la región. “Estamos físicamente agotados. Desde el 28 de diciembre que fuimos convocados por primera vez al incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi y hasta esta semana estuvimos abocados a distintos focos”, expresa en plena catarsis.

“En Chubut, en Los Manzanos y en El Bolsón, a lo largo de estos meses fuimos relevándonos y rotando entre estos incendios y la verdad que el cuerpo lo siente. Después de tantos años de ver fuego, un poco te enfriás ante la situación de ver tantas hectáreas quemadas. Sin embargo, cuando se trata del lugar en donde uno vive la sensación es más dolorosa”, manifiesta.

Y añade: “ahora estamos un poco más tranquilos ya que muchos trabajos funcionaron y en la Comarca Andina la población puede estar más calma. Pero somos una brigada de apoyo y nos pueden llamar de cualquier parque nacional o provincia que nos necesite”.

"Los amarillos del Monte", dice Matías cuando se anima a soñar con una peli que relate lo que viven los brigadistas.

Más allá de las llamas

En estos días, Matías y su equipo ya retornaron a la base, manteniendo la guardia, pero hasta el sábado 15 de febrero estuvieron afectados al incendio de El Bolsón. “Estamos esperando la confirmación del próximo destino que puede ser El Manso, Trevelin o en el Parque Nacional Lanín, esta semana”, afirma.

Y mientras, se anima a soñar con una película que relate estos momentos. “Se llamaría Los amarillos del Monte, título inspirado a una samba compuesta por un ex combatiente del Plan Nacional”, dice

“Estaría contada desde el punto de vista de los combatientes, mostraría cómo dejan su hogar y sus familias en fechas importantes. También mostraría los momentos más impactantes vividos en cada incendio, llenos de adrenalina, y los más heroicos que se viven en esta vocación. Y reflejar que el compañerismo es la clave para el éxito. También mostraría los paisajes maravillosos que contemplamos cuando vamos a combatir”, describe.

Y finaliza: “para generar un poco más de empatía mostraría la parte cruel, en donde las familias pierden su hogar, se calcinan animales, muere gente. Esto último crearía más conciencia a la hora de manipular el fuego y también podría servir para que los gobernantes ayuden a las familias a recuperar su hogar y a los brigadistas a mejorar su situación económica”.