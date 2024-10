El fuego, la memoria y un documental que conmueve

El 9 de marzo del 2021 se registró en la zona de Chubut el incendio periurbano más grande de Latinoamérica. Conmovidos y cámara en mano, el viedmense Luciano Nacci y el neuquino Axel Emilien, realizaron el documental “Tormenta de fuego, incendios en la Patagonia” donde pudieron registrar testimonios de los damnificados, quienes cuentan cómo perdieron sus casas y sus bienes ante la voracidad del fuego. Lo que todos sospechan es que detrás de los incendios hay una intencionalidad política y económica.

El film se estrenó a principios del 2024, ganó importantes premios internacionales y el reconocimiento del público local y extranjero. Ahora, se continúa presentando en diversas localidades de la Patagonia.

“La idea del documental surgió a partir de ver las noticias. Me acuerdo que era justo pandemia, que era el 2021, y estaba en mi casa viendo el noticiero y veo que estaba pasando todo eso, en mi terreno, en la Patagonia. Dije, algo hay que hacer, algo tengo que hacer”, cuenta Luciano.

Con ese ímpetu, comenzó a reunir amigos del área cinematográfica y colegas para viajar a Chubut y registrar el hecho. “Sentía que la forma en la que yo podía colaborar era a través del cine. Y justo Axel Emilien, que es el codirector de la película, me dijo 'yo te acompaño, yo estoy'. A partir de eso, fue pedir los permisos porque era época de pandemia, y a las dos o tres semanas agarramos el auto y empezamos a hacer el documental”, recuerda.

Contar la tragedia y el milagro

Por aquel entonces, al llegar al lugar, Luciano encontró muchas historias de gente que había perdido sus hogares, sus animales, sus cosas más preciadas, y otros relatos de supervivencia.

“Fuimos hablando con los vecinos, se generaba una charla, tomábamos mate, compartíamos un tiempo y a partir de eso veíamos si daba para la entrevista. Y mismo la gente que entrevistábamos nos iba derivando con otra. Y por suerte con quien hablábamos se sumaba al proyecto. Al día de hoy, muchas de las personas que aparecen en la película son amigos, son conocidos, charlamos frecuentemente con ellos y con ellas”, manifiesta.

Más allá de la empatía, los testimonios reflejan el terror, la impotencia y la desesperación por sobrevivir a la furia del fuego. “El hecho es que, más allá de lo que uno ve en las noticias, nadie te prepara para un incendio. Cuando llegás al lugar, realmente te das cuenta en qué situación estás. Y literalmente la gente estaba con lo puesto. Y era bastante complejo, porque mientras hacíamos las entrevistas, nos íbamos largando a llorar. Era muy difícil preguntar, porque era gente que, literalmente, había perdido todo”, expresa el cineasta.

En medio del horror, el documental impacta con la historia de Juan Chávez, sobreviviente y vecino del paraje Las Golondrinas: “Él se refugió en una pelopincho, con una vecina y los dos hijos de ella. Se escondieron ahí y pusieron unas chapas”, narra el director.

Y añade: “Juan tenía cuatro piletas que las usaba como tanque australiano. Se le fueron quemando y explotando: una, dos, tres, hasta que le quedó la última, donde ellos estaban refugiados. Y resulta que cuando el fuego los va a avasallar, que está avanzando y los rodea, justo se da que el agua de las otras pelopincho rodea el suelo y logran salvarse del incendio. Literalmente, si uno lo piensa, es como un milagro”.

“Nosotros lo que buscamos con esta película es un llamado a la reflexión y concientización con respecto a los incendios. Se pueden hacer muchas cosas antes de un incendio, pero una vez que ocurre hay poco por hacer. Nuestra intención es que esta película sirva como reflexión para que, bueno, de alguna forma esos incendios se puedan disminuir”, reflexiona.

Tormenta de Fuego: los premios internacionales que recibió

En los últimos meses, “Tormenta de Fuego” cosechó reconocimientos internacionales, incluyendo el premio a Mejor Documental en el 1° Festival de cine de Fonfria, España, y en el 5° Overcome Film Festival en EE.UU. Participó también en prestigiosos eventos como el 40° Festival de cine de Bogotá, Colombia, y el 38° Festival de cine de Trieste, Italia, entre otros.

“Estamos súper contentos con todas las repercusiones de la película, porque la estamos exhibiendo bastante dentro del territorio argentino, pero también afuera. Nuestra intención es que se vea en todo el país: estamos intentando proyectar próximamente en Chubut, en salas comerciales en Santa Cruz, en Tierra del Fuego”, destaca Luciano.

Y agrega: “Algo interesante que nos pasa con la película es que incluso gente que no vivió los incendios, que no tiene tanto bosque cerca, igual le llega bastante la historia. Vemos mucha gente que se emociona viéndola; creemos que el espectador no vuelve a ser el mismo antes y después de ver la película”.

Raíces cinematográficas

Luciano nació en la capital rionegrina en 1990 y es egresado de la Carrera de Dirección de Cine y TV en el Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine (CIEVYC), y de la Licenciatura de Enseñanza de las Artes Audiovisuales (UNSAM). Recibió el premio al mérito por su aporte a la cultura por la Legislatura de Río Negro (2020).

“Viedma es un lugar hermoso que tiene su comarca junto con Carmen de Patagones que está en provincia de Buenos Aires. Tiene mucha naturaleza, tiene río, mar. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza para mí es como mi hábitat. De alguna forma, yo nací en el agua y es algo que también me interpela teniendo en cuenta todo esto de los incendios”, explica Luciano.

En 2013 fundó “KM Sur”, su productora con la cual realizó programas de TV y numerosos cortometrajes, muchos de ellos premiados a nivel internacional. En 2019 presentó su opera prima “Los caminos de Cuba”.

“Yo creo que el lado cinematográfico viene quizás un poco de mi padre, que es muy cinéfilo, y mi tío es cineasta pero nunca se dedicó. De alguna forma eso me impregnó y hoy al fin es una de mis principales pasiones”, expresa.

Además, agregó: “Hemos filmado historias en Ecuador, en Buenos Aires o en Cuba. Pero para mí hay algo en el cine que se nota, de la raíz patagónica. Para mí donde uno nace y donde uno se cría, de alguna forma eso te impregna”.

Luciano acaba de grabar una historia de tango –“Soy fanático del tango, de Gardel”, confiesa– y admite que tiene intenciones de realizar un film sobre una historia que sucede en el puente de La Rinconada (sobre el río Collón Cura en la ruta nacional 40), y una ficción en referencia al pueblo Mapuche y la modernidad.

“Filmar de forma independiente, como en general lo hago yo, se hace muy complejo. Las ganas están, pero bueno, uno busca a ver qué es lo que puede contar. Cuando no hay plata, hago historias más pequeñas; cuando hay más presupuesto, voy con proyectos más grandes”, concluyó.