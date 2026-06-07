Comenzó la despedida al Indio Solari: esperan una multitud en Avellaneda

La despedida de Carlos "Indio" Solari comenzó incluso antes de la apertura oficial del velorio. Durante las últimas horas, cientos de seguidores empezaron a concentrarse en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires para rendir homenaje a una de las figuras más convocantes de la historia del rock argentino.

Desde temprano, grupos de fanáticos llegaron con banderas, camisetas, bombos y canciones que acompañaron décadas de recitales multitudinarios. Muchos viajaron durante toda la noche desde diferentes provincias para participar de un momento que consideran histórico.

El velorio se realizará en Avellaneda y estará abierto al público bajo un importante operativo de organización. La expectativa de asistencia obligó a coordinar tareas entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y equipos municipales para ordenar los accesos y garantizar el desarrollo de la jornada.

Las autoridades prevén una convocatoria de gran magnitud. Por ese motivo fueron establecidos corredores de circulación, puestos de hidratación, asistencia médica y controles en los principales puntos de ingreso al predio donde se desarrollará la despedida.

Mientras tanto, la denominada vigilia ricotera ya comenzó a tomar forma. Durante la noche previa se registraron encuentros espontáneos de seguidores que eligieron recordar al músico a través de sus canciones, muchas de las cuales forman parte de la identidad cultural de varias generaciones.

El fallecimiento del Indio generó una conmoción inmediata en todo el país. Desde que se conoció la noticia, artistas, músicos, periodistas, dirigentes políticos y miles de fanáticos expresaron públicamente su pesar por la pérdida de quien fue una de las voces más influyentes del rock nacional.

La historia artística de Solari quedó estrechamente ligada a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó un fenómeno pocas veces visto en la música argentina. Con el paso de los años, esa convocatoria se mantuvo también durante su carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, consolidando un vínculo único con su público.

A diferencia de otras figuras populares, el Indio construyó una relación particular con sus seguidores. Lejos de los circuitos tradicionales de promoción, logró generar una identidad propia alrededor de su obra, transformando cada presentación en un acontecimiento cultural de alcance masivo.

Por eso, para muchos de quienes se acercarán a despedirlo, la jornada trasciende el homenaje a un músico. Representa el cierre de una etapa que acompañó distintas generaciones y que dejó canciones convertidas en parte del paisaje emocional de millones de argentinos.

Las autoridades esperan que el movimiento de personas continúe durante todo el día y recomiendan utilizar transporte público para facilitar los desplazamientos. También solicitaron respetar las indicaciones de organización para evitar inconvenientes en los alrededores del lugar.

Mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de personas, una certeza atraviesa cada encuentro, cada bandera y cada canción que vuelve a escucharse: el último adiós al Indio Solari promete convertirse en una de las despedidas más multitudinarias que recuerde la historia reciente de la música argentina.