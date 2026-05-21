En una provincia como Neuquén, donde el frío ya se hace sentir en gran parte del territorio, los platos patrios vuelven a ocupar un lugar central en las mesas familiares y comunitarias de cara al 25 de Mayo. El locro, las empanadas, el guiso y las tortas fritas no solo ayudan a combatir las bajas temperaturas típicas del otoño en la Patagonia, sino que también representan una tradición profundamente arraigada en la identidad argentina. Este miércoles 20 de mayo el chef Roberto Noguera dio una clase magistral sobre cómo preparar manjares en el programa Tardes de Primera por Canal de Noticias 24/7.

Ante la consulta del conductor Huguex Cabrera, el chef Roberto "Gato" Noguera explicó qué platos iba a cocina ante las cámaras de 24/7. "Hoy vamos a preparar guiso de mondongo, con chorizo colorado, verduras y panceta; y, por otro lado, la mazamorra (tradicional postre a base de maíz y dulce de leche)", enumeró.

Guiso de mondongo, un plato popular

Mientras realizaba la preparación del guiso de mondongo, Noguera recordó lo que sucedía en la época de la Revolución de 1810, la cual honramos cada vez que el calendario marca 25 de mayo. "En esa época, sólo la gente más adinerada compraba carne y las clases más populares comían las vísceras. La gente las iba a buscar al matadero y así armaban estas ollas grandes de guisos. Por eso lo conmemoramos. Lo importantes es reunirse", comentó durante la preparación de su plato.

Respecto de la mazamorra, Noguera explicó que varió de 1810 a la preparación que se realiza en la actualidad. "La idea es ir hidratando el maíz blanco, a fuego lento. Después le agregamos la lecha, el azúcar y la vainilla. Yo le agrego dulce de leche, porque en aquella época no existía", sostuvo.

Sobre el final de la preparación, Noguera recordó que este 25 de Mayo estará vendiendo empanadas fritas y locro a pedido. Quienes lo deseen podrán contactarlo a su perfil de Instagram.

La clase magistral del chef Noguera para el 25 de Mayo en Tardes de Primera