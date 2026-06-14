El mundo de las redes sociales quedó conmocionado este domingo por la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los youtubers argentinos más populares de los últimos años. El joven falleció en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde dos helicópteros chocaron en pleno vuelo y luego cayeron en la zona oeste de la ciudad.

El siniestro ocurrió durante la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, un sector ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. Según la información difundida por autoridades brasileñas y medios locales, las dos aeronaves colisionaron en el aire y terminaron precipitándose sobre un predio utilizado como estacionamiento, donde había vehículos eléctricos.

El impacto provocó un incendio de gran magnitud. Una de las aeronaves cayó sobre el sector donde estaban estacionados varios autos y las llamas alcanzaron a una veintena de vehículos. Equipos de bomberos, rescatistas y personal de emergencia trabajaron en el lugar para controlar el fuego, asegurar la zona y recuperar los cuerpos de las víctimas.

En total, murieron seis personas. Entre los fallecidos fue identificado el youtuber argentino Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz. También se confirmó la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba en Brasil en el marco de una gira internacional. Otra de las víctimas argentinas fue Lucas Vignale, vinculado al mundo audiovisual y a la producción de contenidos.

De acuerdo con las primeras informaciones, cinco personas viajaban en uno de los helicópteros, mientras que en la otra aeronave iba únicamente el piloto. Ninguno de los ocupantes sobrevivió. Los restos de los helicópteros quedaron esparcidos en distintos puntos de la zona, lo que muestra la violencia del impacto.

Las autoridades brasileñas investigan ahora qué provocó la colisión. Los peritos deberán analizar registros de vuelo, imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y el estado de las aeronaves para reconstruir los minutos previos al accidente. Hasta el momento, no hay una causa oficial confirmada.

Gaspi polemico youtuber

Gaspi había logrado convertirse en una figura muy reconocida dentro del ecosistema digital argentino. Su estilo provocador, directo y humorístico lo llevó a reunir millones de seguidores en YouTube e Instagram. Aunque en los últimos años había reducido su exposición pública, seguía siendo una figura muy comentada entre los jóvenes y en el ambiente de los creadores de contenido.

En 2022 fue reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, un premio que consolidó su presencia dentro de la escena digital argentina. Su contenido, muchas veces polémico, generaba adhesiones y críticas, pero lo mantenía como uno de los nombres más identificables de la generación de influencers surgidos en redes sociales.

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en redes. Seguidores, streamers, creadores de contenido y usuarios comenzaron a despedirlo con mensajes de sorpresa y tristeza. Muchos recordaron sus videos, sus apariciones públicas y el lugar que ocupó dentro de la cultura digital argentina.

El accidente también tuvo repercusión internacional por la muerte de Oliver Tree, artista estadounidense con millones de oyentes mensuales y una fuerte presencia en redes sociales. El músico había estado en Brasil durante los últimos días y tenía previsto continuar con su agenda de presentaciones fuera del país.

La investigación quedó en manos de las autoridades brasileñas, con intervención de organismos especializados en accidentes aeronáuticos. Mientras tanto, el caso sigue generando conmoción tanto en Argentina como en Brasil y Estados Unidos, por el perfil público de varias de las víctimas y por la gravedad del choque ocurrido en una zona urbana de Río de Janeiro.