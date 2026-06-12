Dos mujeres mayores de edad protagonizaron un vuelco sobre la Cuesta Sepúlveda, uno de los accesos más transitados de la zona de San Martín de los Andes. A pesar de la violencia del incidente, ambas lograron salir del vehículo por sus propios medios y sólo sufrieron golpes leves.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando una llamada de emergencia alertó sobre un accidente vial a unos 10 kilómetros del centro de esa ciudad cordillerana. De inmediato se movilizó una unidad de rescate hacia el lugar.

Bomberos trabajaron para evitar riesgos mayores

Al arribar a la escena, el personal de rescate constató que una camioneta Jeep Cherokee había volcado sobre la calzada. Aunque las ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo, los bomberos debieron realizar tareas preventivas para garantizar la seguridad en la zona.

Entre las acciones desarrolladas por los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes se destacan el aseguramiento de la camioneta siniestrada y el control de un derrame de combustible, una situación que podía generar riesgos adicionales para otros conductores y para el operativo de emergencia.

Así quedó el habitáculo tras el vuelco en la Cuesta de Sepúlveda - Foto: Bomberos Voluntarios San Martín de los Andes

Intervención del SIEN y la Policía de Tránsito

Las dos mujeres fueron asistidas en el lugar por personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén), que evaluó su estado de salud. Tras los controles correspondientes, se determinó que no era necesario trasladarlas al hospital de San Martín de los Andes.

Del operativo también participaron efectivos de la Policía de Tránsito, quienes colaboraron con la seguridad vial mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y prevención.

Investigan las causas del accidente

Al momento de la publicación de esta nota, las autoridades no informaron qué provocó el vuelco de la camioneta. La mecánica del hecho continúa bajo análisis mientras se recopilan los datos necesarios para determinar cómo se produjo el incidente en este sector de curvas y pendientes pronunciadas.