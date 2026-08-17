Dos chicos resultaron heridos luego de que un inflable vuele por los aires durante los festejos por el Día del Niño en la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Todo quedó registrado por uno de los asistentes y el video se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió este domingo en el Parque de la Democracia, en Cruz del Eje, donde se llevaba a cabo un festejo por el Día del Niño. En medio del encuentro, se registraron fuertes ráfagas de viento que generaron que el inflable de Minion se suelte.

Dentro de la estructura, de casi tres metros, había varios chicos jugando, lo que provocó que muchos cayeran al piso cuando el inflable se elevó.

Según señalaron, dos niños resultaron heridos y sufrieron traumatismos de cráneos leves, por lo que debieron ser atendidos en el hospital local. Las autoridades aclararon que el hecho no fue de mayor gravedad