El costo de la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró en mayo un incremento del 17,5% respecto al mes anterior. Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), un hogar promedio sin subsidios necesitó $249.834 para afrontar gastos de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público.

El informe indicó que el aumento mensual estuvo vinculado tanto a las actualizaciones tarifarias como al mayor consumo energético asociado a la llegada de temperaturas más bajas. Entre los servicios que más aumentaron apareció el gas natural, con una suba superior al 50% impulsada por el incremento del consumo estacional y ajustes tarifarios.

La energía eléctrica también registró una fuerte variación mensual, con incrementos cercanos al 38% para usuarios sin subsidios.

En tanto, el transporte público volvió a representar el componente de mayor peso dentro de la canasta total, con un gasto promedio mensual superior a los $110 mil. El servicio de agua potable mostró aumentos menores, aunque igualmente impactó sobre el gasto mensual de los hogares del AMBA.

En la comparación interanual, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento cercano al 50%.

El relevamiento también señaló que actualmente los hogares del área metropolitana cubren aproximadamente el 58% del costo real de los servicios, mientras que el resto continúa financiado mediante subsidios estatales. Además, el estudio indicó que el peso de estos gastos representa alrededor del 14,1% del salario promedio registrado en el AMBA.