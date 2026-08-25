Durante años, el amor podía aparecer en cualquier lugar: una oficina, un viaje de trabajo, un almuerzo compartido o una charla casual junto a la fotocopiadora. La cercanía cotidiana facilitaba encuentros que no necesitaban de un algoritmo para comenzar. La pandemia de COVID-19 modificó esa dinámica. El trabajo se volvió remoto, las relaciones sociales se trasladaron a las pantallas y las aplicaciones de citas ganaron todavía más protagonismo. Pero, con el paso del tiempo, también apareció el cansancio.

Deslizar perfiles, leer biografías cuidadosamente construidas y llegar a primeras citas que muchas veces no cumplen con las expectativas generó una sensación cada vez más extendida: la idea de que quizás el amor no estaba ahí. En ese contexto, una plataforma que nunca fue diseñada como espacio romántico comenzó a ocupar un lugar inesperado.

LinkedIn y la búsqueda de personas “reales”

Según un reciente informe de Zety, el 22% de los trabajadores encuestados reconoce haber utilizado LinkedIn para acercarse a alguien con una intención romántica, mientras que el 12% asegura haber iniciado allí una relación de pareja.

La explicación aparece en una palabra: confianza. A diferencia de una aplicación de citas, LinkedIn ofrece información profesional que puede ser comprobada. Estudios, empleos anteriores, empresas, contactos compartidos y trayectoria permiten construir una imagen más amplia de una persona.

El mismo informe señala que el 48% de los encuestados confía más en la información de un perfil de LinkedIn que en la que encuentra en una aplicación de citas. La diferencia no está necesariamente en que las personas sean más honestas en una red laboral, sino en que allí existen más elementos verificables.

Para quienes están agotados de las biografías diseñadas para generar un “match”, conocer qué estudió alguien o dónde trabajó puede resultar incluso más atractivo que una descripción llena de emojis.

Algunas de las variables que las personas verifican en LinkedIn para comprobar que se trata de personas "reales" - Foto: Zety

El límite entre un acercamiento y una invasión

Pero que LinkedIn pueda convertirse en un lugar para conocer personas no significa que cualquier avance sea bienvenido. Las reacciones frente a los mensajes románticos son muy diferentes. De acuerdo con el material de referencia, el 34% de las personas siente incomodidad, mientras que un 19% directamente reporta o bloquea a quien realiza el acercamiento.

Otro 31% adopta una postura neutral, condicionada por quién escribe y cómo lo hace. Apenas un 16% se siente halagado.

La dispersión muestra que todavía no existe un código social compartido sobre estas situaciones.

LinkedIn, además, no se presenta como una aplicación de citas y establece límites frente a los avances románticos no deseados. La plataforma sostiene que busca proteger a sus usuarios de este tipo de situaciones.

Por eso, la diferencia entre un mensaje que abre una conversación y uno que invade un espacio profesional puede depender tanto del contexto como de la forma en que se establece el contacto.

El trabajo y la vida personal ya no están tan separados

La transformación también refleja un cambio más profundo en la manera en que las personas construyen su identidad. Durante mucho tiempo fue habitual pensar que existían dos versiones de cada individuo: la profesional y la personal. Una aparecía en una reunión de trabajo y otra durante una salida con amigos.

Las redes sociales hicieron cada vez más difícil sostener esa separación. LinkedIn tiene perfiles, fotografías, publicaciones, comentarios, reacciones y mensajes privados. La estructura se parece, en muchos sentidos, a la de otras plataformas sociales.

Lo que cambia es el propósito original y, sobre todo, las expectativas de quienes ingresan.

Cuando el amor encuentra espacios que no fueron creados para enamorar

LinkedIn no es la primera red que termina siendo utilizada para algo distinto de aquello para lo que fue creada. Facebook e Instagram tampoco nacieron como plataformas de citas y, sin embargo, millones de personas encontraron allí amistades, vínculos afectivos y parejas.

El fenómeno revela algo sencillo: cuando existe la posibilidad de conocer a otra persona, también existe la posibilidad de que aparezca el interés afectivo. La tecnología puede modificar los caminos, pero no necesariamente cambia aquello que las personas buscan.

Quizás por eso LinkedIn empieza a ocupar un lugar inesperado en el mapa sentimental contemporáneo. No necesariamente porque vaya a reemplazar a las aplicaciones de citas, sino porque ofrece algo que muchos usuarios sienten que perdieron: contexto, información y una primera impresión que va más allá de una fotografía.