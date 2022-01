Amor en pandemia: gracias a Tinder y la Covid, se enamoraron

Muchos aseguran que las redes sociales y la cuarentena arruinaron el amor... pero una joven publicó su historia para demostrar lo contrario: el amor en tiempos de Covid.

Bajo el usuario "Feminati", contó a través de Twitter su experiencia con lujo de detalles. Conoció a su chongo en Tinder, viajaron, se contagiaron de Coronavirus y el resto es historia.

"Gracias a Tinder y al Covid estoy de novia", comenzó su relato. "Un fin de semana, aburrida, me descargué Tinder. Ya tenía una cuenta pero hacía mucho que no la usaba. La cuestión es que reincidí, como tantas otras veces. Matcheé con Maxi, que claramente me parecía bonito, pero además en su descripción decía que 'sabía de todo un poco'. Yendo", continuó.

Luego de varias citas improvisadas, llegó el momento crucial en la historia: "Un día me puse las pilas y lo invité a las sierras. O sea, lo invité a pasar dos días en las sierras. ME DIJO QUE SÍ". El plan funcionó tan bien que a la siguiente semana le propuso irse de nuevo. "Fuimos, llegamos el miércoles, salimos a cenar. El jueves pasamos un día increíble pero, a la noche, llegaron los síntomas de Covid. Maxi empezó con fiebre y dolor de garganta. Entonces? Viernes de hisopado y aislamiento".

"Sí, nos agarró el 31 entre pañitos fríos en la frente (cuando quiero puedo ser un amor) y paracetamol. Obviamente pasamos el 31 a la noche en aislamiento y a las 00, después de brindar con Coca, me dijo que quería ser mi novio. Y yo también quería ser su novia. Segundo match", relató.

"Volví a mi casa después de 12 días. Se me secaron todas las plantas, solamente sobrevivieron los cactus. Y acá estamos, viendo cómo sigue esta historia. Gracias Tinder", concluyó la joven enamorada.