Denuncian ataques a ambulancias del SAME durante la celebración por Argentina

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) manifestó su malestar por los incidentes registrados durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 y advirtió que agredir una ambulancia o cualquier móvil sanitario constituye un delito.

Desde el organismo señalaron que, mientras los equipos trabajaban para asistir a personas heridas y responder a las emergencias, varios móviles fueron blanco de agresiones por parte de algunas personas que participaban de las celebraciones.

Durante el operativo desplegado en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el SAME atendió a 21 pacientes, varios de ellos con traumatismos, cortes, cuadros de intoxicación alcohólica y otras lesiones menores.

Ataques a ambulancias y al helicóptero sanitario

Además de los daños y agresiones contra ambulancias y motocicletas, el SAME denunció que su helicóptero sanitario fue atacado con rayos láser, una maniobra que puede comprometer la seguridad del vuelo y poner en riesgo tanto a la tripulación como a las personas que esperan asistencia médica.

El organismo remarcó que los móviles sanitarios están destinados exclusivamente a salvar vidas y recordó que obstaculizar o atacar su funcionamiento puede retrasar la atención de pacientes en situaciones críticas.

A pesar de los incidentes, el operativo sanitario continuó durante toda la celebración para garantizar la cobertura de las emergencias generadas por la multitud que se concentró principalmente en el Obelisco y otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.