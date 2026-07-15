Argentina es finalista del Mundial 2026, en Atlanta superó a Inglaterra por 2-1 con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El seleccionado de Scaloni cortó la racha 36 años sin poderle ganar en mundiales a campeones del mundo en los 90´.

El último cotejo con victoria en el pitazo final fue ante Brasil, por los octavos de final de Italia 90, con tanto en el final de Claudio Caniggia. Competencia donde Argentina terminó en la final del mundo.

Posteriormente, todos los triunfos fueron desde la definición desde el punto del penal. En el mismo año superó desde los 12 pasos a Italia. Misma vía contra Inglaterra en Francia 98, y en la final de Qatar 2022 contra el seleccionado galo.

Ante Brasil en el 90´, la última vez que había ganado

En contrapartida, cayó ante Alemania en cuatro oportunidades. Final Italia 90, cuartos de final en 2006 y 2019, y en la final del 2014. Inglaterra en fase de grupos 2002, y Francia 2018.

Ahora se viene la final ante España, el domingo desde las 16hs en Nueva Jersey, duelo de campeones del mundo. Argentina buscará la 4ta, mientras que los europeos la segunda.