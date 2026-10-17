Una flor silvestre de pétalos celestes y blancos, descubierta en la cordillera de los Andes, lleva un nombre que conecta la biodiversidad con una de las figuras más reconocidas del deporte mundial: Lionel Andrés Messi. La nueva especie fue bautizada científicamente como Salvia messii, en una referencia al astro de la Selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022.

El hallazgo se produjo en Perú y fue documentado por un equipo internacional de investigadores en la revista científica especializada Phytotaxa. Además de sus colores, que remiten a la bandera argentina, la planta se distingue por su porte arbustivo y por crecer en un ambiente montañoso específico, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

El nombre elegido combina la clasificación botánica con un homenaje al futbolista rosarino, que llevó a la Argentina a la consagración mundial después de las finales perdidas en Brasil 2014 e Italia 1990. La referencia también pone en primer plano un aspecto menos conocido de la ciencia: la posibilidad de vincular los descubrimientos naturales con figuras de gran reconocimiento popular.

Cómo es la flor que lleva el nombre de Messi

La Salvia messii es un arbusto robusto que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. Pertenece a la familia de las lamiáceas y al género de las salvias, un grupo de plantas que incluye numerosas especies aromáticas.

Sus flores presentan una combinación de pétalos celestes y blancos, una característica que explica la elección del nombre asociado a Messi. Los colores evocan la bandera argentina y la identidad de la Selección argentina.

Como otras salvias, esta planta se caracteriza por la presencia de aceites esenciales en sus hojas y tallos. Sin embargo, sus rasgos distintivos no se limitan a su apariencia: la identificación de una nueva especie requiere estudiar sus características botánicas y compararlas con las de otras plantas conocidas.

La Salvia messii es un arbusto robusto que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura - Foto: Ámbito

Dónde crece y por qué preocupa su conservación

De acuerdo con la descripción aportada sobre el descubrimiento, la especie habita en un sector acotado de matorrales montañosos de la cordillera peruana, por encima de los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Esa distribución geográfica restringida plantea un desafío para su conservación. Cuando una planta depende de un ambiente reducido, las alteraciones de ese hábitat pueden aumentar su vulnerabilidad. Por ese motivo, la clasificación de su estado de conservación y la evaluación de las amenazas que enfrenta resultan fundamentales.

El material de referencia señala que la Salvia messii es considerada una especie en peligro de extinción. Para precisar el alcance de esa categoría y las medidas necesarias para protegerla, es importante contar con una evaluación de conservación documentada.

Como otras salvias, la Salvia messii se caracteriza por la presencia de aceites esenciales en sus hojas y tallo - Foto: Ámbito

Qué significa el nombre científico Salvia messii

El nombre reúne dos referencias. Salvia identifica el género botánico al que pertenece la planta, mientras que messii constituye el epíteto específico elegido en homenaje a Lionel Messi.

Nota de la redacción: la doble 'i' final responde a la forma latinizada del nombre científico y no significa, por sí sola, que la planta sea propiedad del futbolista. Es una manera de asociar una especie con una persona reconocida, una práctica utilizada en la nomenclatura científica.

En este caso, la elección suma un elemento simbólico: una flor andina de colores celestes y blancos vinculada con el jugador que condujo a la Selección argentina a su tercera Copa del Mundo.

Qué se sabe sobre sus propiedades

La información de referencia también menciona una alta concentración de flavonoides, compuestos vegetales estudiados por su actividad antioxidante y por otros efectos observados en investigaciones de laboratorio.

No obstante, la presencia de estos compuestos no permite concluir que la planta tenga una utilidad medicinal comprobada. Para establecer posibles aplicaciones, se necesitan estudios específicos sobre su composición, seguridad y eficacia. Por eso, advierten que el hallazgo botánico no debe interpretarse como una recomendación para consumirla ni utilizarla con fines terapéuticos.

La Salvia messii suma así un nuevo registro a la diversidad vegetal de los Andes. Su nombre conecta la investigación científica con un símbolo deportivo argentino, mientras que su distribución limitada recuerda la importancia de conocer y proteger las especies que habitan los ecosistemas de montaña.