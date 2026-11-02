Un hombre de 38 años resultó herido este lunes luego del derrumbe de un tinglado en una obra en construcción del barrio porteño de Chacarita. El techo que cedió tenía entre 10 y 15 metros de extensión y el operativo requirió la intervención del SAME.

El accidente ocurrió en Maure al 1850, entre las avenidas Corrientes y Forest, donde por circunstancias que todavía no fueron informadas se produjo el desplome de la estructura. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y comenzó a evaluar a las personas que se encontraban en la obra.

El principal afectado fue un hombre de 38 años que permanecía consciente luego del derrumbe. Los médicos determinaron inicialmente que presentaba un traumatismo de cráneo leve con una excoriación frontal. Ante las lesiones, se decidió trasladarlo en ambulancia al Hospital Pirovano para realizar estudios y continuar con la atención médica.

Además, los profesionales realizaron controles clínicos a otras ocho personas afectadas por el episodio. Ninguna de ellas presentó lesiones que requirieran su derivación a un centro asistencial.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó el derrumbe del tinglado ni se brindaron precisiones sobre posibles daños en el resto de la construcción.