Detectaron en Argentina los primeros tres casos de la variante BA.3.2 de COVID

Argentina detectó los primeros tres casos de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, un linaje descendiente de Ómicron que se encuentra bajo monitoreo internacional. Los casos fueron identificados por la ANLIS Malbrán a través del sistema de vigilancia genómica y corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires. Las muestras analizadas fueron tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026.

Durante ese período se secuenciaron 21 genomas, de los cuales tres correspondieron a BA.3.2, equivalentes al 14% de las muestras analizadas. Uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades previas, aunque los tres evolucionaron favorablemente.

El dato fue incluido en el último Boletín Epidemiológico Nacional, publicado por el Ministerio de Salud. Allí se aclaró que, según la evaluación disponible, la nueva variante no representa actualmente un riesgo adicional sustancial para la salud.

Cuándo se detectó la variante BA. 3.2. por primera vez

BA.3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y desciende del linaje Ómicron BA.3. La Organización Mundial de la Salud la mantiene dentro de la categoría de Variante Bajo Monitoreo (VUM). Antes de su identificación en Argentina, ya había sido registrada en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa.

Las autoridades sanitarias señalaron que la aparición de los primeros casos locales no implica por el momento un cambio en la situación epidemiológica general. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la circulación del SARS-CoV-2 en el país permanece en niveles bajos y estables.

El seguimiento continuará mediante vigilancia virológica, epidemiológica y genómica, con el objetivo de observar el comportamiento de BA.3.2 y detectar eventuales cambios en su transmisibilidad o gravedad.