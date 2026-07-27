La Justicia ordenó la detención de Lucía Sosa, la madre de Isabella, la nena de 2 años que murió en Villa Gesell en un caso que generó una fuerte conmoción social y que continúa bajo investigación. La mujer quedó a disposición judicial mientras avanzan las medidas para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor.

La causa fue caratulada como abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, una figura penal que contempla penas severas cuando la víctima es un hijo o una persona bajo cuidado directo del acusado. La detención se concretó tras una orden emitida por la Justicia y ejecutada durante un allanamiento realizado en la vivienda de la mujer.

La investigación tomó relevancia nacional luego de que trascendieran antecedentes vinculados a la muerte de otras hijas de Sosa y por las declaraciones públicas de algunos de sus hijos biológicos. Uno de ellos, Lucas Ruiz, de 17 años, pidió que la Justicia profundizara la investigación y brindó un duro testimonio sobre situaciones que, según afirmó, vivió durante su infancia.

Los investigadores consideran que el testimonio del adolescente podría aportar información relevante para comprender la dinámica familiar y el contexto en el que se produjo la muerte de Isabella. Por ese motivo, fue convocado para declarar formalmente ante la Justicia.

Mientras tanto, vecinos de Villa Gesell realizaron movilizaciones para reclamar el esclarecimiento del caso y exigir justicia por la muerte de la niña. La causa continúa incorporando pruebas periciales y testimoniales que serán evaluadas en las próximas etapas del proceso judicial.

La detención de la madre representa uno de los movimientos más importantes desde el inicio de la investigación y marca un nuevo capítulo en un expediente que mantiene en vilo a la comunidad de Villa Gesell y a gran parte del país.